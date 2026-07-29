Atlético Bucaramanga recibe a Llaneros FC en su debut como local en la Liga BetPlay II 2026

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Atlético Bucaramanga afrontará este jueves 30 de julio, desde las 8:00 p.m., su primer compromiso como local en la Liga BetPlay II 2026, cuando reciba a Llaneros FC en el estadio Américo Montanini, por la segunda fecha del certamen. El encuentro será transmitido a través de Win Sports para todo el país.

Un arranque prometedor para el 'Leopardo'

El conjunto santandereano llega a este duelo con la moral en alto después de imponerse 1-0 a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá, en la fecha inaugural del campeonato. El único gol del compromiso lo marcó Emerson Batalla en los minutos finales, un tanto que le dio los primeros tres puntos al equipo dirigido por el técnico uruguayo Pablo Peirano.

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Ahora, el reto para Atlético Bucaramanga es distinto: convertir ese buen inicio como visitante en una fortaleza como local. La afición espera un estadio Américo Montanini con gran ambiente para acompañar al equipo en su reencuentro con la hinchada tras el cierre del semestre anterior.

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Llaneros llega con confianza tras vencer a Pereira

Del otro lado estará Llaneros FC, escuadra de Villavicencio que también inició con el pie derecho el semestre, tras derrotar 1-0 a Deportivo Pereira gracias a un gol de Neider Ospina. El equipo llanero buscará dar la sorpresa fuera de casa y sumar su segunda victoria consecutiva en la Liga BetPlay 2026-II.

Claves tácticas del partido

De cara a este compromiso, el defensor Carlos Romaña se refirió a los ajustes que trabaja el equipo, destacando la nueva solidez defensiva del plantel como uno de los pilares en los que se apoya el cuerpo técnico para este nuevo semestre. Asimismo, el cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano ya estudió a fondo a su rival, con el objetivo de anticipar las variantes que pueda presentar Llaneros en Bucaramanga.

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Ficha del partido

Equipos: Atlético Bucaramanga vs. Llaneros FC

Atlético Bucaramanga vs. Llaneros FC Fecha: jueves 30 de julio de 2026

jueves 30 de julio de 2026 Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estadio: Américo Montanini, Bucaramanga, Santander

Américo Montanini, Bucaramanga, Santander Torneo: Liga BetPlay II 2026, fecha 2

Liga BetPlay II 2026, fecha 2 Transmisión: Win Sports

Con este partido, Atlético Bucaramanga buscará consolidarse como uno de los equipos más sólidos del arranque de la Liga BetPlay II 2026, mientras que Llaneros intentará seguir sorprendiendo en su regreso a la Primera A colombiana.