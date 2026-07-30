Atlético Bucaramanga empató 1-1 con Llaneros en su estreno como local y sigue líder de la tabla

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El Atlético Bucaramanga vivió una noche de sensaciones encontradas en su primera presentación como local en la Liga BetPlay II 2026. El conjunto santandereano, dirigido por Pablo Peirano, igualó 1-1 frente a Llaneros FC este jueves 30 de julio en el estadio Américo Montanini, en un partido correspondiente a la segunda fecha del campeonato que dejó buenas y malas noticias para la afición leoparda.

El compromiso se disputó luego de un fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad minutos antes del pitazo inicial. Pese a ello, el excelente drenaje del terreno permitió que el balón rodara sin dificultades y que el juego se desarrollara con total normalidad de principio a fin.

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Un primer tiempo para el olvido del Leopardo

El Bucaramanga llegaba con la moral en alto tras haber vencido en la primera jornada a Millonarios por la mínima diferencia, con gol de Emerson Batalla. Llaneros, por su parte, también había arrancado el torneo con pie derecho al superar 1-0 al Deportivo Pereira en condición de local.

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Sin embargo, en los primeros 45 minutos fue el equipo visitante el que impuso condiciones. Llaneros propuso, atacó con decisión y generó las situaciones más peligrosas, mientras que el cuadro santandereano lució desconectado, sin fluidez en su juego y sin lograr conexión entre sus líneas.

Para completar el complicado panorama, el Leopardo sufrió una sensible baja antes del descanso: Omar Albornoz debió abandonar el terreno de juego por lesión, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos.

Sambueza volvió a aparecer en el momento justo

Tras el descanso, el panorama cambió por completo. El Bucaramanga salió con otra actitud, dispuesto a tomar la iniciativa y a quedarse con la posesión del balón. Y el esfuerzo tuvo recompensa al minuto 54.

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Leonardo Flores habilitó a Fabián Sambueza, quien recibió por fuera del área, giró con rapidez y soltó un potente remate que se coló en el fondo de la red. Fue la primera ocasión verdaderamente clara del conjunto local y se transformó en la apertura del marcador.

Con esta anotación, el mediocampista argentino siguió agrandando su leyenda con la camiseta auriverde: llegó a 22 goles y 24 asistencias con el club. En el primer semestre había firmado cinco tantos y tres asistencias, confirmando su enorme peso dentro del esquema ofensivo del equipo.

Llaneros reaccionó y se llevó un punto valioso

Cuando parecía que el Bucaramanga encontraba la calma con la ventaja, Llaneros demostró por qué ha tenido un buen arranque de campeonato. Al minuto 68, tras un tiro de esquina, Francisco Meza se elevó dentro del área y, de cabeza, decretó el 1-1 que silenció por momentos al Américo Montanini.

En el tramo final del encuentro, ambos equipos fueron en busca del gol de la victoria, pero el marcador ya no se movió y las dos escuadras terminaron repartiendo puntos.

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Líder de la tabla y con la mira en el clásico del Oriente

Pese al sabor agridulce, el empate le permitió al Atlético Bucaramanga llegar a cuatro puntos y ubicarse en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2026. Llaneros lo escolta en la segunda casilla, también con cuatro unidades.

Ahora, el Leopardo deberá cambiar rápidamente el chip, pues se aproxima uno de los duelos más esperados del semestre. El equipo de Peirano abrirá la tercera fecha este lunes 3 de agosto cuando dispute el clásico del Oriente colombiano ante Cúcuta Deportivo. El antecedente más reciente entre ambos data del primer semestre, cuando igualaron 2-2 en el estadio General Santander, en un duelo cargado de emociones que promete un nuevo capítulo vibrante.