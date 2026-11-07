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Conmoción en Piedecuesta por la muerte de un hombre de 38 años.

El hombre fue encontrado sin vida en una zona rural del municipio. Las autoridades adelantaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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Conmoción en Piedecuesta por la muerte de un hombre de 38 años
Foto: Atchivo / El fallecimiento de un hombre de 38 años fue reportado en el sector rural de Altos de Guatiguará, en Piedecuesta.

Un hombre de 38 años, fue encontrado sin vida durante la tarde del viernes 6 de noviembre en una propiedad rural del municipio de Piedecuesta, Santander.

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El hecho se registró hacia las 4:30 de la tarde en el sector de Altos de Guatiguará, donde se conoció la situación que terminó con el fallecimiento del trabajador.

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La victima, al parecer se desempeñaba como maestro de construcción, oficio al que dedicaba sus actividades laborales.

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De acuerdo con la información preliminar, fueron sus familiares quienes alertaron sobre lo sucedido y solicitaron la presencia de las autoridades.

Tras conocerse el caso, personal encargado de las diligencias judiciales llegó hasta el lugar para adelantar la inspección correspondiente y recopilar información que permita establecer las circunstancias del fallecimiento.

Durante el procedimiento se realizaron las primeras verificaciones y se recopiló información relacionada con lo ocurrido.

Aunque existen versiones preliminares sobre las circunstancias de la muerte, será necesario contar con los resultados de las actuaciones correspondientes para establecer oficialmente sus causas.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades competentes, que continuarán con las verificaciones necesarias.

La muerte de esta persona se suma a los casos que requieren esclarecimiento por parte de las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga.

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Publicado por: Redacción LQP
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