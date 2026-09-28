Confirman condena de 28 años contra José Miguel Narváez por el secuestro de Piedad Córdoba

Judicial

El Tribunal Superior de Medellín confirmó este 28 de septiembre de 2026 la condena contra José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como determinador del secuestro extorsivo agravado de la entonces senadora Piedad Córdoba.

28 años de prisión

La sentencia, emitida en primera instancia el 6 de octubre de 2025 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, fija una pena de 28 años de prisión y 20 años de inhabilidad para ejercer funciones públicas. El delito fue calificado como crimen de lesa humanidad.

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Información del DAS en manos de Castaño

Según el fallo, Narváez entregó información reservada del DAS al jefe paramilitar Carlos Castaño e indujo el secuestro. Para justificarlo, habría usado interceptaciones de comunicaciones de Córdoba con el ELN, realizadas en el marco de gestiones de paz.

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La dirigente fue secuestrada el 21 de mayo de 1999 en Medellín por integrantes de la banda La Terraza, que usaron uniformes falsos del CTI, y permaneció cerca de dos semanas en poder de las AUC.

No es su primera condena

Narváez ya había sido condenado por el asesinato del humorista Jaime Garzón, por la tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque y por las interceptaciones ilegales del llamado G-3 del DAS.