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El Atlético Bucaramanga dio un golpe de autoridad en Manizales. Este viernes 25 de septiembre, el equipo santandereano derrotó 3-1 al Once Caldas en el estadio Palogrande, en partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II, y se llevó tres puntos de oro como visitante.

Un arranque demoledor del Leopardo

El conjunto santandereano no le dio tiempo de acomodarse al local. Apenas al minuto 2, Emerson Batalla recibió un pase de Félix Charrupí tras un contragolpe y sacó un remate de zurda desde fuera del área que se coló junto al palo izquierdo, dejando sin opción al arquero Jesús Camargo.

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El Once Caldas intentó reaccionar de inmediato. Jefry Zapata tuvo dos oportunidades de cabeza: la primera fue controlada por Diego Novoa y la segunda pasó cerca del palo. Andrés Roa también probó desde media distancia, sin fortuna.

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Cuando el cuadro blanco buscaba el empate, llegó el segundo golpe. Al minuto 12, Fabry Castro sacó un potente zurdazo desde fuera del área, tras asistencia de Fabián Sambueza, para el 0-2 que silenció a Palogrande.

Charrupí sentenció y Dayro descontó

En el segundo tiempo, Bucaramanga siguió castigando. Al minuto 59, Félix Charrupí amplió la ventaja y puso el 0-3. Dos minutos después, al 61, el experimentado Dayro Moreno marcó el descuento para el Once Caldas, pero no alcanzó para cambiar la historia.

El local adelantó líneas en busca de acortar distancias, pero el orden defensivo del Bucaramanga, una de sus grandes virtudes en el semestre, sostuvo el resultado hasta el pitazo final.

Ficha del partido

Resultado: Once Caldas 1 - 3 Atlético Bucaramanga

Once Caldas 1 - 3 Atlético Bucaramanga Goles Bucaramanga: Emerson Batalla (2'), Fabry Castro (12'), Félix Charrupí (59')

Emerson Batalla (2'), Fabry Castro (12'), Félix Charrupí (59') Gol Once Caldas: Dayro Moreno (61')

Dayro Moreno (61') Estadio: Palogrande, Manizales

Palogrande, Manizales Torneo: Liga BetPlay 2026-II, fecha 12

Once Caldas: Jesús Camargo; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Daniel Londoño, Andrés Correa; Jaime Alvarado, Andrés Roa, Andrés Colorado; Jefry Zapata, Dayro Moreno y Helieyker Guzmán.

Atlético Bucaramanga: Diego Novoa; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Nilson Castrillón, Félix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Luciano Pons y Emerson Batalla.

Bucaramanga se afianza en la parte alta

Con este triunfo, el Leopardo, que llegaba invicto al compromiso, prolonga su buen momento y se consolida en el grupo de los ocho, tras haber vencido también a Inter de Bogotá en la fecha anterior. La hinchada santandereana celebra una victoria contundente fuera de casa que ratifica al equipo como uno de los animadores del semestre.