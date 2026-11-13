VIDEO: Presunto robo a un militar terminó con un joven de 19 años muerto

Cundinamarca

Un presunto intento de hurto terminó con un joven de 19 años sin vida en Girardot, Cundinamarca, luego de que recibiera varios disparos dentro de un establecimiento comercial. La persona que accionó el arma sería un mayor activo del Ejército Nacional, quien aparentemente reaccionó cuando intentaron despojarlo de una cadena de oro.

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El hecho ocurrió hacia las 11:50 de la mañana del jueves 12 de noviembre, en la calle 20, diagonal al monumento al León, cerca del barrio Granada, donde funciona una cooperativa.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas por medios locales, el joven llegó al establecimiento en una motocicleta acompañado de otro hombre, quien presuntamente permaneció en el exterior mientras su compañero ingresaba al local. Una vez adentro, habría abordado a uno de los clientes con la intención de quitarle una cadena de oro.

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Los testimonios iniciales indican que el señalado habría utilizado un arma traumática para intimidar al ciudadano, sin saber que posiblemente se trataba de un oficial del Ejército que se encontraba vestido de civil. En medio de la situación, el hombre reaccionó con un arma de fuego y el joven recibió tres disparos que le ocasionaron la muerte.

Tras lo ocurrido, la zona fue acordonada por unidades de la Policía Nacional, mientras investigadores de la SIJIN, la SIPOL y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantaron las diligencias correspondientes y la recolección de evidencias.

Aunque las primeras versiones señalan que el hombre disparó al intentar evitar el robo de sus pertenencias, las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas en las que utilizó el arma y determinar si su actuación se ajustó a las condiciones legales de legítima defensa.