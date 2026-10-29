Capturan a dos personas por presunto hurto de combustible en Santander

Santander

Un operativo adelantado por tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Puerto Wilches, Santander, dejó como resultado la captura de dos personas señaladas de estar presuntamente involucradas en el hurto de hidrocarburos. Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron cerca de 2.000 galones de combustible que eran transportados en dos vehículos de carga.

De acuerdo con información suministrada por la Quinta Brigada del Ejército Nacional, la operación fue desarrollada por soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Hidrocarburos, en la vereda La Cristalina. Según el reporte oficial, los dos sospechosos fueron sorprendidos en flagrancia cuando, al parecer, realizaban la extracción irregular de combustible a través de una válvula ubicada en este sector.

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Durante la intervención, los uniformados encontraron dos vehículos de carga en los que eran transportados ocho isotanques que contenían aproximadamente 2.000 galones de hidrocarburos. Tanto los capturados como el combustible y los automotores incautados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán adelantar las actuaciones correspondientes para determinar las posibles responsabilidades de los involucrados.

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Según el Ejército Nacional, este tipo de actividades ilegales podría estar relacionado con economías ilícitas utilizadas para financiar estructuras delincuenciales que operan en diferentes regiones del país. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente si las dos personas capturadas tendrían vínculos con alguna organización criminal.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado si los capturados estarían vinculados con algún grupo criminal ni se han dado a conocer detalles sobre una eventual red dedicada a la extracción y distribución ilegal de hidrocarburos en esta zona del departamento

Las autoridades también advirtieron que la presunta extracción y manipulación irregular de hidrocarburos representa un riesgo para el medio ambiente, debido a la posibilidad de contaminación de suelos y fuentes hídricas. Por esta razón, la Quinta Brigada señaló que continuará desarrollando operaciones conjuntas para contrarrestar estas prácticas, proteger la infraestructura estratégica y fortalecer la seguridad en Santander.