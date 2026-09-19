Soldado de 18 años fue hallado sin vida en una garita de una unidad militar en Bucaramanga

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Las autoridades investigan las circunstancias que rodean la muerte de Jesús Manuel Hernández Acuña, un joven soldado de 18 años, quien fue hallado con un impacto de arma de fuego mientras prestaba su servicio militar en una unidad del Ejército Nacional.

El hecho fue confirmado por el Comando de la Quinta Brigada, unidad orgánica de la Segunda División, que informó que el joven fue encontrado en una de las garitas del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.º 5 Mercedes Ábrego.

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De acuerdo con el comunicado oficial, Hernández Acuña se encontraba prestando su servicio militar en esta unidad cuando se presentó la situación. El Ejército no entregó, por el momento, detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo.

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Precisamente, uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación será determinar qué ocurrió dentro de la garita y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte del joven.

La Quinta Brigada indicó que puso a disposición de las autoridades competentes los recursos necesarios para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente si se trató de un hecho accidental, provocado por otra persona o bajo alguna otra circunstancia, por lo que serán las investigaciones las que permitan determinarlo.

El Ejército lamentó la muerte de Jesús Manuel y expresó sus condolencias y acompañamiento a sus familiares. La institución señaló además que el joven soldado se había caracterizado por su buen comportamiento durante el tiempo que llevaba prestando el servicio militar.

Se espera que las autoridades judiciales avancen en la recopilación de elementos y demás actuaciones necesarias para establecer con precisión cómo ocurrió la muerte del soldado de apenas 18 años.