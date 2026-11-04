Capitanejo tendrá una planta de tratamiento de agua: esto anunció Minvivienda

Santander

El municipio de Capitanejo, ubicado en la provincia de García Rovira, Santander, fue incluido en un nuevo anuncio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, relacionado con la construcción de una planta de tratamiento de agua que busca fortalecer la infraestructura de servicios públicos de esta localidad.

La iniciativa se conoce en medio de las necesidades que enfrenta el municipio para mejorar sus sistemas de tratamiento de agua y avanzar en soluciones que permitan atender los requerimientos de la población.

Aunque el Gobierno nacional anunció el proyecto, todavía se espera conocer información detallada sobre la inversión prevista, el número de habitantes que resultarían beneficiados y los plazos establecidos para iniciar las obras.

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Capitanejo ha enfrentado durante varios años desafíos relacionados con la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico, situación que ha motivado la formulación de diferentes iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de su infraestructura.

Entre los antecedentes se encuentra un proyecto para la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable del casco urbano, con el propósito de fortalecer los procesos necesarios para el suministro del recurso hídrico.

Asimismo, estudios técnicos realizados sobre el sistema de tratamiento existente han identificado la necesidad de intervenir algunos de sus componentes para mejorar su funcionamiento y capacidad operativa.

Estas necesidades han mantenido vigente la importancia de gestionar recursos que permitan modernizar la infraestructura y responder a las condiciones actuales del municipio.

Además de las necesidades relacionadas con el suministro de agua potable, Capitanejo tiene pendientes importantes en materia de saneamiento básico.

En la planificación municipal se ha identificado la necesidad de construir infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta los vertimientos que afectan al río Chicamocha, una de las principales fuentes hídricas de esta región de Santander.

La ejecución de proyectos de esta naturaleza permitiría avanzar en la gestión de las aguas utilizadas por la población y contribuiría a reducir los impactos ambientales asociados con su disposición.

Tras el anuncio, uno de los aspectos que deberá aclararse es si la intervención corresponde a una nueva planta de tratamiento de agua potable, a infraestructura para el manejo de aguas residuales o a una solución complementaria de los sistemas actuales.

Por ahora, el anuncio genera expectativas en Capitanejo, donde el fortalecimiento de los servicios públicos continúa siendo uno de los asuntos importantes para el desarrollo del municipio y el bienestar de sus habitantes.