Tenía brazalete del INPEC y fue capturado tras accidente cerca del Viaducto de la Novena

Bucaramanga

Un accidente de tránsito registrado en inmediaciones del Viaducto Provincial Alejandro Galvis Ramírez, conocido como el Viaducto de la Novena, en Bucaramanga, permitió a la Policía recuperar una motocicleta que había sido reportada como hurtada días atrás. Durante el procedimiento fueron capturados un hombre y una mujer, señalados del delito de receptación.

Los hechos se presentaron en la calle 45 con carrera 9, donde uniformados del Grupo de Reacción y Fuerza Disponible realizaban labores de patrullaje cuando observaron a dos personas caminando apresuradamente hacia el puente.

La actitud de ambos llamó la atención de los policías, quienes decidieron abordarlos. En ese momento, ciudadanos del sector informaron que minutos antes la pareja se movilizaba en una motocicleta que había colisionado con otro vehículo y que, después del accidente, sus ocupantes abandonaron el lugar.

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Ante esta información, los uniformados trasladaron a las dos personas hasta el sitio del siniestro vial. Allí se encontraba un guarda de seguridad que aseguró haber sido víctima del hurto de su motocicleta días atrás.

El ciudadano mostró la denuncia que había presentado ante la Fiscalía General de la Nación y reconoció uno de los vehículos involucrados en el accidente como suyo. Tras revisar la documentación y verificar los datos de la motocicleta, los policías confirmaron que correspondía a la reportada como hurtada.

Durante el procedimiento, los uniformados descubrieron que el hombre portaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Al consultar su situación judicial, establecieron que tenía el beneficio de prisión domiciliaria.

Por esta razón, además de la captura por receptación, el hombre deberá responder por el presunto delito de fuga de presos, debido a que se encontraba fuera del lugar autorizado para cumplir su medida.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó la reacción de los uniformados y la colaboración de los ciudadanos, que permitió recuperar el vehículo y adelantar las capturas.

Finalmente, el hombre, la mujer y la motocicleta recuperada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial correspondiente.