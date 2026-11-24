Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció tras el atentado terrorista perpetrado el lunes 23 de noviembre contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio, que dejó al menos 23 personas heridas y cuantiosos daños materiales en viviendas, establecimientos comerciales y edificaciones institucionales.

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A través de su cuenta de X, el jefe de Estado condenó lo ocurrido y advirtió que su Gobierno desplegará las capacidades de la Fuerza Pública para identificar, perseguir y llevar ante la justicia a los responsables del ataque.

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El mandatario fue enfático al señalar que durante su administración no habrá negociaciones con organizaciones vinculadas al narcoterrorismo y aseguró que estos hechos no modificarán la política de seguridad de su Gobierno.

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“Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado”, manifestó De la Espriella.

El presidente concluyó su pronunciamiento con una advertencia: “¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder!”.

Presidente anunció su desplazamiento a Villavicencio

Tras conocerse la magnitud del atentado, De la Espriella sostuvo una comunicación telefónica con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, a quien le expresó su solidaridad y ratificó el respaldo del Gobierno nacional para atender la emergencia.

El mandatario anunció su desplazamiento a Villavicencio este martes 24 de noviembre para liderar un consejo de seguridad con las autoridades departamentales, municipales y los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

En el encuentro se evaluarán las condiciones de orden público y las medidas encaminadas a fortalecer la seguridad de la población.

Ofrecen $150 millones por los responsables del atentado

La Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio anunciaron una recompensa de hasta $150 millones para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

Las investigaciones apuntan a una posible participación de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Antonio Medina’. Una de las hipótesis está relacionada con una eventual retaliación por las recientes operaciones militares adelantadas contra estas estructuras ilegales en el departamento.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, rechazó el atentado y anunció que la Fuerza Pública reforzará sus acciones para proteger a la población civil y perseguir a los responsables.