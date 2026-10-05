Salario mínimo 2027: fechas clave y cuánto podría subir

Colombia

La discusión sobre el salario mínimo 2027 ya comenzó en Colombia. El 1 de octubre se instaló la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde se sientan el Gobierno, los gremios empresariales, las centrales obreras y los representantes de los pensionados para intentar llegar a un acuerdo antes de fin de año.

¿Cuánto es el salario mínimo en 2026?

Este año el salario mínimo en Colombia es de $1.750.905, al que se suma un auxilio de transporte de $249.095, para un total de $2.000.000 para quienes tienen derecho a ese auxilio. El alza para 2026 fue del 23 %, la más alta en décadas.

Fechas clave de la negociación del salario mínimo 2027

1 de octubre: instalación de la Comisión y primera sesión.

instalación de la Comisión y primera sesión. 9 de octubre: plazo para enviar comentarios y observaciones a las propuestas.

plazo para enviar comentarios y observaciones a las propuestas. 13 de octubre: nueva reunión de la Comisión.

nueva reunión de la Comisión. 30 de noviembre: publicación del dato de productividad, uno de los insumos técnicos clave.

publicación del dato de productividad, uno de los insumos técnicos clave. 15 de diciembre: plazo legal para que las partes lleguen a un acuerdo.

plazo legal para que las partes lleguen a un acuerdo. 30 de diciembre: fecha límite para que el Gobierno expida el decreto si no hay consenso.

¿Cuánto podría subir el salario mínimo en 2027?

Todavía no hay una cifra oficial sobre la mesa. Sin embargo, varios analistas ya hacen sus cálculos. Desde Credicorp Capital estiman que el aumento quedaría entre el 9 % y el 10 %, al sumar una inflación esperada cercana al 7 % y un aporte de productividad de entre uno y 1,5 puntos. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, por su parte, ha dicho que un alza técnica rondaría el 8 %.

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Las centrales obreras, en cambio, insisten en que el salario debe seguir acercándose a lo que la Organización Internacional del Trabajo considera un salario mínimo vital, por lo que pedirán un incremento mayor.

Un factor que preocupa a los expertos es el fenómeno de El Niño, que podría presionar los precios de la energía y los alimentos y hacer que la inflación de fin de año termine por encima de lo previsto, lo que también movería la cifra del aumento.

¿Qué pasa si no hay acuerdo?

Si trabajadores, empresarios y Gobierno no se ponen de acuerdo antes del 15 de diciembre, la ley le da al Gobierno la potestad de fijar el aumento por decreto, a más tardar el 30 de diciembre. Ha sido lo más común en los últimos años.

En Lo Que Pasa en Colombia le seguiremos contando cada paso de la negociación del salario mínimo 2027.