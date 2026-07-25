Aerocivil advierte retrasos y cambios en vuelos por condiciones meteorológicas.

Colombia

Las condiciones meteorológicas registradas durante este sábado han generado afectaciones en las operaciones aéreas de varios aeropuertos del país. La Aeronáutica Civil informó que los aeropuertos de Barranquilla, Medellín y Villavicencio presentan retrasos y modificaciones en algunos itinerarios debido al comportamiento del clima.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, las condiciones atmosféricas han obligado a realizar ajustes en la programación de vuelos con el propósito de garantizar la seguridad de las operaciones. La entidad indicó que la normalización del servicio dependerá de la evolución del tiempo en cada una de las terminales aéreas.

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Ante esta situación, la Aerocivil recomendó a los pasajeros que tengan vuelos programados desde o hacia estas ciudades comunicarse previamente con su aerolínea para verificar el estado de sus itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto. De esta manera, los viajeros podrán conocer oportunamente si existen cambios en los horarios o posibles reprogramaciones.

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Las autoridades aeronáuticas continúan monitoreando las condiciones meteorológicas y trabajan de manera coordinada con las diferentes aerolíneas para reducir el impacto de las afectaciones y restablecer la operación aérea tan pronto las condiciones lo permitan.