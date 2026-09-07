Abelardo lanza Plan Marshall de $1 billón para transformar el Chocó

Colombia

El presidente Abelardo De La Espriella presentó este lunes en Quibdó el denominado “Plan Marshall” para el Chocó, una estrategia que combina recursos del Gobierno y del sector privado para acelerar la reconstrucción del departamento tras el terremoto del pasado 10 de agosto y, al mismo tiempo, impulsar proyectos de desarrollo de largo plazo.

Uno de los anuncios más importantes es un paquete de $1 billón para infraestructura y conectividad, que contempla intervenciones viales estratégicas y obras para mejorar la conexión del departamento con otras regiones del país.

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Entre los proyectos aparecen las conexiones Quibdó–Ánima–Nóvita, San José del Palmar con El Cairo, el corredor Istmina–Puerto Meluk, la pavimentación de tramos hacia el Darién y de la vía Tutunendo–Quibdó, además de la modernización del aeropuerto de Bahía Solano.

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El Gobierno también confirmó financiación para avanzar con el Malecón Gastronómico y Turístico de Quibdó, proyecto con el que se busca fortalecer el comercio, el turismo y la generación de empleo alrededor del río Atrato.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la orden de estructurar estudios de prefactibilidad para una conexión interoceánica. Se evaluarán alternativas como un canal o una red ferroviaria de carga que permita conectar el Atlántico con un puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano. Por ahora se trata de una etapa de estudios, no del inicio de construcción.

Dentro del plan se destinarán $5.000 millones de capital semilla para 1.000 emprendedores afectados por el terremoto, con apoyos de $5 millones por negocio.

Además, el Ministerio de Hacienda deberá estructurar un régimen especial con incentivos para atraer inversión privada y facilitar la llegada de nuevas empresas al departamento.

El paquete también incluye un régimen especial minero para formalizar pequeños productores, proyectos de modernización energética, soluciones solares para comunidades, fortalecimiento del turismo en Nuquí y Bahía Solano y 100 becas de educación superior para jóvenes de la región.

El presidente designó al viceministro de Agricultura, José Leonidas Tobón, como gerente especial para el Chocó. Entre sus funciones estará hacer seguimiento al malecón, las obras viales, el régimen minero, el corredor interoceánico y las estrategias para atraer inversión.

Durante la presentación, De La Espriella resumió la apuesta con una frase: “El Chocó no nació para ser pobre”.

La intención del Gobierno es que la emergencia no termine únicamente en reconstruir lo que dejó el terremoto, sino que sirva como punto de partida para una transformación económica más amplia del departamento.