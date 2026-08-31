Riña entre agricultores acabó en tragedia: uno murió tras brutal ataque con guadañadora

San gil

Una discusión ocurrida mientras varias personas adelantaban trabajos sobre una vía rural terminó en tragedia durante la mañana de este lunes 31 de agosto, en jurisdicción del Valle de San José, Santander.

La víctima fue identificada como Gonzalo Mantilla Rodríguez, agricultor que murió luego de resultar gravemente afectado durante una riña ocurrida en la vereda Santa Teresa El Molino, sobre la vía que comunica hacia el sector de El Morro.

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De acuerdo con la información conocida por medio de comunicacion El Regional, los involucrados se encontraban participando en labores de adecuación de la carretera cuando habría comenzado una discusión.

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Las primeras versiones indican que entre Gonzalo y el otro hombre existirían diferencias previas, situación que habría desencadenado el enfrentamiento.

En medio de la discusión se habría producido una agresión en la que también se menciona la utilización de un machete.

Posteriormente, el hombre que se encontraba realizando labores con una guadañadora habría atacado a Gonzalo con esta herramienta.

El agricultor sufrió una grave lesión que habría comprometido la zona de la cadera y el pulmón.

Debido a la magnitud de las afectaciones, Gonzalo Mantilla Rodríguez murió en el lugar antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.

Las circunstancias exactas de la confrontación, quién inició las agresiones y la secuencia completa de los hechos deberán ser establecidas dentro de la investigación judicial.

Una vez conocido el caso, unidades del Distrito de Policía y de la Estación Valle de San José desplegaron un operativo para ubicar al señalado responsable.

En una rápida reacción, los uniformados lograron capturar en el casco urbano a un hombre de 59 años, agricultor y residente de la misma zona rural.

El detenido será dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio, mientras avanza el proceso para determinar su responsabilidad.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, se desplazaron hasta el lugar para realizar los actos urgentes, la inspección judicial y la recolección de elementos materiales probatorios.

Los investigadores también deberán recopilar testimonios de las personas que se encontraban trabajando en la vía.

Aunque inicialmente el caso ha sido relacionado con un hecho de intolerancia, será la investigación de la Fiscalía la encargada de determinar con exactitud qué originó la discusión y cómo se produjo el ataque que terminó con la muerte de Gonzalo Mantilla Rodríguez.