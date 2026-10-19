Verónica Alcocer rompió el silencio y reveló por qué visitaba las cárceles de Colombia

Política

La exprimera dama de Colombia, Verónica Alcocer, volvió a referirse a una de las polémicas que marcaron su paso por el gobierno del expresidente Gustavo Petro: las visitas que realizó a diferentes establecimientos penitenciarios del país. Durante una entrevista concedida al periodista José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, explicó cuáles eran sus intenciones al ingresar a estos centros de reclusión y rechazó los señalamientos que surgieron alrededor de esas actividades.

La entrevista, divulgada este domingo 18 de octubre, permitió conocer su versión sobre los cuestionamientos relacionados con posibles encuentros con personas privadas de la libertad. Alcocer aseguró que acudía a las cárceles por motivos humanitarios, con el propósito de escuchar a los internos, brindarles acompañamiento y realizar actividades de carácter espiritual. “Iba a ungir a los presos, porque el don de la unción existe”, manifestó al explicar una de las prácticas que, según ella, desarrollaba durante sus recorridos.

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Al ser interrogada sobre la posibilidad de que sus visitas estuvieran dirigidas a encontrarse con determinados reclusos, la exprimera dama negó esa versión y sostuvo que todos sus ingresos se realizaron cumpliendo los procedimientos exigidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). También aseguró que sus actividades quedaron documentadas y que nunca tuvieron como propósito favorecer a personas específicas.

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Las visitas que provocaron cuestionamientos

La controversia por sus ingresos a establecimientos carcelarios no es reciente. En septiembre de 2025, cuando todavía ejercía como primera dama, Alcocer visitó la cárcel La Picota, en Bogotá, situación que generó cuestionamientos públicos sobre los motivos de su presencia en ese establecimiento y la posibilidad de encuentros relacionados con intereses políticos.

En aquella oportunidad, Alcocer defendió su visita señalando que buscaba promover la resocialización, las segundas oportunidades y el reconocimiento de las actividades productivas realizadas por los internos. También rechazó que su presencia estuviera relacionada con compromisos electorales o acuerdos políticos.

Respondió a otros señalamientos

Durante la conversación con Acevedo, la exprimera dama también se pronunció sobre las acusaciones formuladas por su exasesora Eva Ferrer, quien la ha relacionado con presuntas irregularidades durante el gobierno anterior, entre ellas supuestos movimientos de dinero y viajes oficiales a Venezuela.

Alcocer negó haber participado en esas conductas y rechazó las afirmaciones sobre un presunto traslado de 2,5 millones de dólares desde territorio venezolano. Asimismo, aseguró que únicamente realizó dos viajes oficiales a ese país y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los señalamientos.

Las declaraciones de la exprimera dama vuelven a poner sobre la mesa las controversias alrededor de sus actividades durante el gobierno Petro. Aunque Alcocer sostiene que sus visitas a las cárceles se desarrollaron dentro de la legalidad, sus afirmaciones corresponden a su propia versión y no constituyen, por sí solas, una verificación independiente de los registros de ingreso ni de las actividades realizadas en los establecimientos penitenciarios.