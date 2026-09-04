Cayó ‘Firulais’: lo señalan de participar en plan para atentar contra Abelardo De La Espriella.

Colombia

Las autoridades capturaron en Ocaña, Norte de Santander, a alias ‘Firu’ o ‘Firulais’, señalado integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN y quien, según información de inteligencia, habría participado en la planeación de un atentado contra el presidente Abelardo De La Espriella.

La captura fue revelada este viernes por el propio mandatario, quien aseguró que el procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional, a través de sus unidades de inteligencia y la Dijín.

Publicidad

De acuerdo con la información entregada, ‘Firulais’ sería un hombre especializado en acciones de francotirador dentro de esa estructura. Las autoridades sostienen que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y eventual ejecución de una acción contra el jefe de Estado.

Publicidad

Las autoridades señalan además a ‘Firulais’ como presunto responsable del homicidio de tres integrantes de la Policía en Río de Oro, Cesar, y de participar en otras acciones contra la Fuerza Pública.

Según la información divulgada, dentro de esas actuaciones estarían ataques mediante francotiradores, drones adaptados con explosivos y otros artefactos.

El capturado tenía vigente una orden judicial por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Las responsabilidades atribuidas al detenido deberán ser determinadas dentro del proceso judicial correspondiente.

Tras conocerse la captura, el presidente envió un fuerte mensaje al ELN y aseguró que las presuntas amenazas contra su vida no modificarán las operaciones que adelanta el Gobierno contra esa organización.

“No les tengo miedo. Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado”.

De La Espriella sostuvo además que continuará las acciones contra el ELN dentro del marco de la Constitución y la ley.

La captura de alias ‘Firulais’ se produce en medio de las operaciones que vienen desarrollando las autoridades en Norte de Santander, una de las regiones donde mantiene presencia el Frente de Guerra Nororiental del ELN.