Enfermera fue asesinada frente a su hermana: su expareja sería el responsable

Barranquilla

Una enfermera profesional de 43 años fue asesinada con arma de fuego la tarde del lunes 9 de noviembre en el barrio El Limón, en Barranquilla, Atlántico. El principal sospechoso es su expareja sentimental, quien fue capturado por las autoridades después de resultar herido.

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La víctima fue identificada como Shirley Patricia Payares Díaz, quien se movilizaba en una motocicleta acompañada de su hermana cuando fue interceptada por un hombre que, según las primeras versiones, le habría exigido retomar la relación sentimental que habían terminado.

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El hecho ocurrió hacia las 6:00 de la tarde, en la carrera 6B con calle 33B, en el suroriente de Barranquilla. El señalado responsable de 49 años, quien habría sostenido una relación de aproximadamente seis años con la víctima.

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De acuerdo con la información conocida por medios locales, el hombre abordó a Shirley y le insistió en que regresara con él. Ante la negativa de la mujer, presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó en dos oportunidades.

La enfermera recibió dos impactos en la cabeza que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos, el hombre resulto herido.

Tras recibir la alerta de la comunidad, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron al sitio y procedieron a capturar al sospechoso, quien fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.

Según los reportes conocidos, el hombre recibió atención médica y posteriormente fue reportado en condición estable.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver que habría sido utilizado en el ataque.

Las primeras investigaciones apuntan a que el crimen estaría relacionado con la negativa de Shirley Patricia a retomar la relación sentimental.