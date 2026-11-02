Jeison Larios fue a casa de su expareja y terminó perdiendo la vida

Bolívar

Jeison Larios Jiménez, de 25 años, perdió la vida durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, luego de resultar herido con un arma cortopunzante en medio de una discusión con su expareja sentimental. El hecho ocurrió en el barrio La Siara, en Puerto Rico, cabecera municipal de Tiquisio, sur de Bolívar.

Según las primeras versiones conocidas por medios locales, el joven llegó hacia las 4:00 de la madrugada a la vivienda de la mujer. Por circunstancias que todavía no se conocen, entre ambos se habría presentado una discusión que terminó en una confrontación física.

Durante el altercado, Jeison recibió dos heridas con un elemento cortopunzante, una en la mano derecha y otra en el pecho. Las lesiones fueron de tal gravedad que el joven perdió la vida.

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Por ahora, se desconoce cómo comenzó la confrontación y en qué circunstancias se produjeron las heridas. Estos detalles deberán ser aclarados por las autoridades encargadas de la investigación.

Luego de lo ocurrido, la expareja del joven presuntamente se presentó de manera voluntaria ante la Policía para informar sobre lo sucedido.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si la mujer fue capturada o si permanece vinculada a algún procedimiento judicial.

Las autoridades adelantan la recolección de testimonios y otros elementos que permitan reconstruir los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

El cuerpo de Jeison Larios Jiménez sería trasladado a Medicina Legal, en Magangué, donde se realizarían los procedimientos correspondientes.