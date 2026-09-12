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Fuerte sacudón despertó a varios colombianos este sábado: fue de magnitud 4,6.

El movimiento tuvo su epicentro en Istmina, Chocó, y fue sentido por ciudadanos de diferentes zonas del occidente colombiano.

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Fuerte sacudón despertó a varios colombianos este sábado: fue de magnitud 4,6
El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 4,6 con epicentro en Istmina, Chocó, durante la mañana de este sábado.

Un nuevo movimiento sísmico se registró durante la mañana de este sábado 12 de septiembre en Colombia y fue sentido por habitantes de diferentes zonas del país.

De acuerdo con información del Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió sobre las 6:16 de la mañana y alcanzó una magnitud de 4,6.

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El epicentro fue localizado en el municipio de Istmina, departamento del Chocó, y tuvo una profundidad aproximada de 43 kilómetros.

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Tras el movimiento comenzaron a conocerse reportes de ciudadanos que aseguraron haberlo sentido en diferentes municipios y ciudades de Risaralda, Valle del Cauca y Quindío.

Entre los lugares desde donde se registraron reportes aparecen Cali, Yumbo, Tuluá, Roldanillo, Pereira, Dosquebradas y Armenia.

Este no fue el único movimiento registrado durante las primeras horas del sábado. Previamente se habían presentado otros dos eventos de menor magnitud con epicentros en Uribe, Meta, y Saravena, Arauca.

Hasta el momento no se conocen reportes oficiales de afectaciones estructurales relacionadas con el sismo de magnitud 4,6.

Las autoridades mantienen el seguimiento a la actividad sísmica y recuerdan a los ciudadanos la importancia de reportar al Servicio Geológico Colombiano cuando perciban este tipo de movimientos.

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