Fuerte sacudón despertó a varios colombianos este sábado: fue de magnitud 4,6.

Colombia

Un nuevo movimiento sísmico se registró durante la mañana de este sábado 12 de septiembre en Colombia y fue sentido por habitantes de diferentes zonas del país.

De acuerdo con información del Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió sobre las 6:16 de la mañana y alcanzó una magnitud de 4,6.

Publicidad

El epicentro fue localizado en el municipio de Istmina, departamento del Chocó, y tuvo una profundidad aproximada de 43 kilómetros.

Publicidad

Tras el movimiento comenzaron a conocerse reportes de ciudadanos que aseguraron haberlo sentido en diferentes municipios y ciudades de Risaralda, Valle del Cauca y Quindío.

Entre los lugares desde donde se registraron reportes aparecen Cali, Yumbo, Tuluá, Roldanillo, Pereira, Dosquebradas y Armenia.

Este no fue el único movimiento registrado durante las primeras horas del sábado. Previamente se habían presentado otros dos eventos de menor magnitud con epicentros en Uribe, Meta, y Saravena, Arauca.

Hasta el momento no se conocen reportes oficiales de afectaciones estructurales relacionadas con el sismo de magnitud 4,6.

Las autoridades mantienen el seguimiento a la actividad sísmica y recuerdan a los ciudadanos la importancia de reportar al Servicio Geológico Colombiano cuando perciban este tipo de movimientos.