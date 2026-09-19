Colombia

Fuerte temblor sacudió a Colombia en la mañana de este sábado: fue de magnitud 4,6

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo movimiento sísmico durante la mañana de este sábado 19 de septiembre. Tuvo una profundidad de 39 kilómetros.

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Fuerte temblor sacudió a Colombia en la mañana de este sábado: fue de magnitud 4,6
El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 4,6 con epicentro en Istmina, Chocó, durante la mañana de este sábado.

Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la mañana de este sábado 19 de septiembre de 2026, según el reporte entregado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento ocurrió exactamente a las 8:44 de la mañana y alcanzó una magnitud de 4,6.

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El epicentro fue localizado en Istmina, Chocó, y el evento sísmico tuvo una profundidad de 39 kilómetros.

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Por el momento no se ha informado oficialmente sobre daños materiales o personas afectadas como consecuencia del movimiento.

Este nuevo evento se presenta después de la actividad sísmica que durante los últimos días se ha registrado en esta zona del departamento del Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitado su formulario de Sismo Sentido, mediante el cual las personas que percibieron el movimiento pueden reportar desde qué lugar lo sintieron y con qué intensidad.

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