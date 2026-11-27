Santander

Una nueva acción violenta contra la Fuerza Pública enluta a una familia santandereana. El subintendente de la Policía Nacional Óscar Mauricio Díaz, oriundo del municipio de Rionegro, fue asesinado este viernes 27 de noviembre durante un ataque contra las instalaciones policiales de Arenal, en el sur del departamento de Bolívar.

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El atentado, que habría sido perpetrado mediante el uso de drones con explosivos, generó momentos de angustia entre los uniformados y la población civil. En medio de esta acción violenta, el subintendente Díaz perdió la vida, según informó el Departamento de Policía Magdalena Medio.

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El uniformado contaba con una trayectoria de 19 años, 10 meses y 10 días de servicio en la Policía Nacional y estaba próximo a completar dos décadas al servicio de la institución.

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Además, se conoció que uno de sus hermanos también pertenece a la Policía Nacional y presta sus servicios en Bucaramanga. Se espera que el cuerpo del subintendente sea trasladado inicialmente a Medicina Legal en Barrancabermeja y posteriormente a la capital santandereana, donde recibiría honores policiales.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó el atentado, expresó su solidaridad con los familiares y compañeros del subintendente y anunció instrucciones para fortalecer las labores de inteligencia e investigación que permitan identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

Por su parte, la Policía Nacional rechazó categóricamente el asesinato del uniformado y activó los protocolos de seguridad y coordinación interinstitucional para garantizar la protección de la comunidad.

Las primeras versiones apuntan a una posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la responsabilidad de esta organización armada ilegal en el atentado.