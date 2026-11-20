Colombia

La negociación del salario mínimo para 2027 en Colombia ya está en marcha. El miércoles 18 de noviembre, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, instaló la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el espacio en el que Gobierno, empresarios y centrales obreras intentarán ponerse de acuerdo sobre el aumento que regirá desde el 1 de enero de 2027.

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La discusión parte de un salario mínimo de $1.750.905 vigente en 2026, al que se suma un auxilio de transporte de $249.095, para un ingreso mensual de $2.000.000. Esa base es el resultado del alza del 23 % decretada para este año, un antecedente que hoy pesa sobre todas las posiciones en la mesa.

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¿Cuánto quedaría el salario mínimo en 2027?

Todavía no existe una cifra oficial. Estos serían los valores del salario básico con los porcentajes que más se mencionan en la discusión (no incluyen el auxilio de transporte, que se define por separado):

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Aumento Salario mínimo 2027 Incremento mensual 7 % $1.873.468 $122.563 8 % $1.890.977 $140.072 9 % $1.908.486 $157.581 10 % $1.925.996 $175.091

Si el auxilio de transporte se mantuviera en $249.095, un aumento del 7 % dejaría el ingreso mensual de un trabajador de salario mínimo en $2.122.563.

¿Qué piden los trabajadores y los empresarios?

Centrales obreras. John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), confirmó que los sindicatos buscarán un incremento de dos dígitos, aunque aún no han fijado un porcentaje. Las centrales y las organizaciones de pensionados llegarán con una propuesta unificada y, según Caicedo, con la idea de “poner los pies sobre la tierra”. En discusiones previas se había mencionado una propuesta no formal de 38,5 %, que no ha sido presentada oficialmente.

Gremios empresariales. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, sostiene que el ajuste debe limitarse a la suma de inflación y productividad. Con una inflación cercana al 6,3 %, a su juicio el alza no debería superar el 7 %.

Pequeñas y medianas empresas. María Elena Ospina, presidenta de Acopi, no respalda por ahora un incremento de dos dígitos y prefiere esperar las cifras oficiales del DANE. El gremio recuerda que las mipymes generan cerca del 80 % del empleo formal del país.

Inflación y productividad: las cifras que marcarán el aumento

La inflación anual en Colombia cerró octubre en 6,30 %, según el DANE, y es la principal referencia para la negociación. A ese dato se sumarán el indicador de productividad que el DANE entregará a finales de noviembre y la inflación de noviembre, que se conocerá en la primera semana de diciembre.

De acuerdo con el DANE, cerca de 2,4 millones de personas ganan el salario mínimo en Colombia, en un mercado laboral donde la informalidad ronda el 55 %.

Fechas clave de la negociación del salario mínimo 2027

18 de noviembre: instalación de la mesa de concertación y aprobación del cronograma.

instalación de la mesa de concertación y aprobación del cronograma. Finales de noviembre: el DANE presenta el dato de productividad.

el DANE presenta el dato de productividad. Primera semana de diciembre: se conoce la inflación de noviembre.

se conoce la inflación de noviembre. 9 y 10 de diciembre: empresarios y centrales obreras presentarían sus propuestas formales.

empresarios y centrales obreras presentarían sus propuestas formales. 15 de diciembre: primer plazo legal para lograr un acuerdo, según la Ley 278 de 1996.

primer plazo legal para lograr un acuerdo, según la Ley 278 de 1996. 30 de diciembre: fecha límite. Si no hay consenso, el Gobierno fija el aumento por decreto.

fecha límite. Si no hay consenso, el Gobierno fija el aumento por decreto. 1 de enero de 2027: entra en vigencia el nuevo salario mínimo.

¿Qué pasa si no hay acuerdo?

Si la mesa no llega a un consenso, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella deberá definir el incremento mediante decreto antes del 30 de diciembre. El último acuerdo logrado por concertación se dio en diciembre de 2022, cuando las partes pactaron un alza del 16 % para 2023. Esta será la primera negociación salarial del actual Gobierno.

Así ha subido el salario mínimo en los últimos años

2022: 10,07 % — $1.000.000

10,07 % — $1.000.000 2023: 16 % — $1.160.000

16 % — $1.160.000 2024: 12,07 % — $1.300.000

12,07 % — $1.300.000 2025: 9,54 % — $1.423.500

9,54 % — $1.423.500 2026: 23 % — $1.750.905

En Lo Que Pasa en Colombia seguiremos de cerca cada sesión de la mesa de concertación y le contaremos cuánto quedará finalmente el salario mínimo y el auxilio de transporte para 2027.