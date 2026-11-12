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“¿Qué le voy a decir a la mamá?”: niño murió en una piscina y su madre se enteró por teléfono

El pequeño, residente en Bello, Antioquia, se encontraba de viaje con familiares cuando ocurrió la emergencia en una piscina. Fue trasladado a un centro médico, pero no sobrevivió.

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“¿Qué le voy a decir a la mamá?”: niño murió en una piscina y su madre se enteró por teléfono
foto: de referencia/ Un niño de cuatro años, residente en Bello, Antioquia, perdió la vida tras un incidente por inmersión en una piscina de Coveñas, Sucre.

Un viaje familiar terminó en una dolorosa tragedia en Coveñas, Sucre, donde un niño de apenas cuatro años perdió la vida tras un incidente por inmersión en la piscina de un establecimiento turístico. Su madre, quien se encontraba en Medellín, recibió a la distancia la noticia del fallecimiento de su pequeño hijo.

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El hecho se conoció este jueves 12 de noviembre y ocurrió en una zona turística del municipio de Coveñas, en el Golfo de Morrosquillo. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el menor residía en Bello, Antioquia, y se encontraba hospedado junto a varios familiares cuando se presentó la emergencia.

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Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el pequeño terminó dentro de la piscina y sufrió un episodio de inmersión que puso en grave riesgo su vida.

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Al percatarse de la situación, quienes se encontraban en el lugar buscaron auxiliarlo y trasladarlo rápidamente a un centro asistencial del municipio. El personal médico intentó reanimarlo, pero, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento.

Uno de los detalles más conmovedores de esta historia es que la madre del pequeño no se encontraba en Coveñas cuando sucedieron los hechos.

Según la información conocida, la mujer permanecía en Medellín y tuvo que enterarse por teléfono de la emergencia que terminó con la vida de su hijo.

Un video difundido después de lo ocurrido refleja la angustia de una mujer que, visiblemente afectada, manifiesta no saber cómo comunicarle a la madre la noticia. “¿Qué le voy a decir a la mamá?”, es una de las expresiones que se escuchan en medio de la dolorosa situación.

Las imágenes reflejan la desesperación de quienes conocieron lo sucedido y la preocupación por el impacto que tendría la noticia en la familia del pequeño.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las circunstancias exactas en las que el niño ingresó a la piscina ni cuánto tiempo permaneció en el agua antes de recibir ayuda.

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