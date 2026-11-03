Ana Lucía Pineda anuncia inicio de reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto
La primera dama visitó Dosquebradas y anunció nuevas viviendas y mejoramientos para familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto. Las intervenciones cuentan con apoyo privado.
La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, anunció el comienzo de un proceso de reconstrucción y mejoramiento de viviendas en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, para atender a familias que perdieron sus hogares o sufrieron daños estructurales durante el terremoto del pasado 10 de agosto.
Durante una visita realizada el sábado 31 de octubre, Pineda recorrió los barrios Los Naranjos, El Japón y Las Acacias, donde se reunió con familias damnificadas y dio a conocer las primeras intervenciones que serán adelantadas con recursos gestionados a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y el respaldo de empresas privadas.
El proyecto contempla la construcción de tres viviendas nuevas y el mejoramiento de otras dos casas ubicadas en las veredas Sabanitas y Santa Ana Alta. Además, la fundación anunció la instalación de vallas que identifican el inicio de seis intervenciones relacionadas con la recuperación de hogares afectados.
A través de sus redes sociales, la primera dama compartió imágenes de los encuentros con las familias beneficiarias y aseguró que el propósito de la iniciativa es devolverles condiciones dignas de vivienda a quienes todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia.
“Damos hoy inicio a esta hermosa obra, y con el favor de Dios, estaremos muy pronto inaugurando”, expresó Pineda durante una de las visitas.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de empresas como ACF Constructores y Durapanel, que se vincularon a la campaña solidaria Colombia, Un Solo Corazón, promovida para apoyar a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.
Durante la jornada, la Alcaldía de Dosquebradas también informó sobre otros proyectos destinados a atender la emergencia habitacional. Entre ellos se encuentran 150 mejoramientos de vivienda y 120 construcciones nuevas contempladas a través del Fondo Milagro, además de gestiones para conseguir otras 400 soluciones habitacionales.
El alcalde Roberto Jiménez Naranjo destacó la importancia de articular esfuerzos entre las autoridades y el sector privado para atender a las familias que aún esperan recuperar sus hogares.
Aunque la primera dama anunció el inicio formal de las intervenciones, todavía se espera conocer el cronograma detallado de ejecución y las fechas de entrega de las viviendas.