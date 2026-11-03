Ana Lucía Pineda anuncia inicio de reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto

Colombia

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, anunció el comienzo de un proceso de reconstrucción y mejoramiento de viviendas en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, para atender a familias que perdieron sus hogares o sufrieron daños estructurales durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

Durante una visita realizada el sábado 31 de octubre, Pineda recorrió los barrios Los Naranjos, El Japón y Las Acacias, donde se reunió con familias damnificadas y dio a conocer las primeras intervenciones que serán adelantadas con recursos gestionados a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y el respaldo de empresas privadas.

El proyecto contempla la construcción de tres viviendas nuevas y el mejoramiento de otras dos casas ubicadas en las veredas Sabanitas y Santa Ana Alta. Además, la fundación anunció la instalación de vallas que identifican el inicio de seis intervenciones relacionadas con la recuperación de hogares afectados.

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A través de sus redes sociales, la primera dama compartió imágenes de los encuentros con las familias beneficiarias y aseguró que el propósito de la iniciativa es devolverles condiciones dignas de vivienda a quienes todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia.

“Damos hoy inicio a esta hermosa obra, y con el favor de Dios, estaremos muy pronto inaugurando”, expresó Pineda durante una de las visitas.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de empresas como ACF Constructores y Durapanel, que se vincularon a la campaña solidaria Colombia, Un Solo Corazón, promovida para apoyar a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

Durante la jornada, la Alcaldía de Dosquebradas también informó sobre otros proyectos destinados a atender la emergencia habitacional. Entre ellos se encuentran 150 mejoramientos de vivienda y 120 construcciones nuevas contempladas a través del Fondo Milagro, además de gestiones para conseguir otras 400 soluciones habitacionales.

El alcalde Roberto Jiménez Naranjo destacó la importancia de articular esfuerzos entre las autoridades y el sector privado para atender a las familias que aún esperan recuperar sus hogares.

Aunque la primera dama anunció el inicio formal de las intervenciones, todavía se espera conocer el cronograma detallado de ejecución y las fechas de entrega de las viviendas.