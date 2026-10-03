“Era mi hijo”: padre viajaba en el bus que terminó arrollando al motociclista

Barranquilla

Una tragedia familiar se registró en la avenida Circunvalar de Barranquilla, donde un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un siniestro vial y, posteriormente, se conoció un detalle que estremeció a su familia: su propio padre viajaba como pasajero en el bus que terminó arrollándolo.

La víctima fue identificada como Héctor Beleño Ortiz, de 30 años, quien murió a la altura del complejo industrial Metroparque, en la Circunvalar de Barranquilla.

Inicialmente, la información conocida sobre el caso indicaba que el motociclista habría colisionado contra un bus de servicio público, que cubría una ruta hacia el norte de la ciudad. Sin embargo, posteriormente se conoció el relato de Willman Beleño, padre de Héctor, quien viajaba como pasajero en ese mismo vehículo.

Publicidad

Según contó el hombre, durante el recorrido habría observado una situación que le generó preocupación. De acuerdo con su versión, dos buses que transitaban por la zona estarían compitiendo por avanzar más rápido. Incluso, una pasajera habría llamado la atención del conductor y le habría pedido disminuir la velocidad ante el riesgo que representaban las maniobras.

El padre relató que, aunque inicialmente el conductor redujo la velocidad, posteriormente los dos vehículos volvieron a encontrarse durante un trancón en la vía Cordialidad y, según su testimonio, habrían retomado la disputa por avanzar.

La situación habría continuado hasta la Circunvalar, donde, siempre de acuerdo con el relato de Willman, uno de los buses habría intentado realizar una maniobra para tomar ventaja del otro y esquivar un automóvil que se encontraba en el mismo carril.

Fue durante esa maniobra cuando el bus en el que viajaba el padre habría terminado arrollando a Héctor, quien se movilizaba en su motocicleta.

Tras el siniestro, Willman descendió del vehículo y se acercó al lugar donde se encontraba la motocicleta accidentada. En medio de la confusión, observó la placa y comenzó a sospechar que podía tratarse de alguien conocido.

El hombre incluso le pidió a uno de los agentes de tránsito que le informara la identidad de la persona involucrada en el siniestro. Lo que recibió como respuesta terminó convirtiendo el accidente en una tragedia todavía mayor: la persona fallecida era su propio hijo.

El relato del padre ha generado conmoción, pero las circunstancias exactas del siniestro continúan bajo investigación. La versión relacionada con una presunta competencia entre los conductores de los buses corresponde al testimonio entregado por Willman y deberá ser establecida o descartada por las autoridades encargadas de determinar las responsabilidades.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Héctor enfrenta la pérdida del hombre de 30 años en circunstancias especialmente dolorosas, luego de que su padre descubriera de la manera más inesperada que la persona involucrada en el accidente era su propio hijo.