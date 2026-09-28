“No estamos pensando solo en vivienda”: gobernadora del Valle sobre la reconstrucción tras el terremoto

Cali

A casi dos meses del terremoto del 10 de agosto de 2026, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la reconstrucción del departamento no se limitará a levantar casas y obras.

“No estamos pensando solo en vivienda ni en infraestructura, estamos viendo en tejido social”, afirmó la mandataria.

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Los municipios más golpeados

El sismo afectó a cerca de 300.000 personas en el departamento. Entre los municipios más impactados están El Cairo, El Águila, Argelia, Trujillo y Buenaventura; este último concentra el mayor número de viviendas con daños.

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Las medidas anunciadas

Firma de un acuerdo de transparencia para vigilar el uso de los recursos de la reconstrucción.

para vigilar el uso de los recursos de la reconstrucción. Un chatbot para que los ciudadanos reporten necesidades y hagan seguimiento.

para que los ciudadanos reporten necesidades y hagan seguimiento. Jornadas semanales de escucha con los damnificados.

con los damnificados. Entrega de materiales a las comunidades afectadas.

“Estaba en el piso 16”

Toro recordó que en el momento del terremoto se encontraba en su despacho, en el piso 16 de la Gobernación, y que de inmediato se movilizó para coordinar la atención, incluida la evacuación de más de 800 pacientes del Hospital Universitario del Valle.

Según el Gobierno nacional, el 92 % de los estudiantes afectados por el sismo ya retornó a clases.