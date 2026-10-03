lo reportaron como un accidente, pero tenía tres heridas con arma blanca: esto fue lo que pasó

Bucaramanga

Un hecho que inicialmente fue reportado como un accidente de tránsito terminó convirtiéndose en un caso de persona lesionada con arma blanca durante la medianoche de este sábado 3 de octubre en Bucaramanga.

La emergencia se registró en la vía antigua, debajo del puente que conduce hacia el sector de Cacique, donde un hombre cayó de una motocicleta de placas ZKX23D. Ante la situación, ciudadanos solicitaron la presencia de una ambulancia pensando que se trataba de un siniestro vial.

Sin embargo, cuando los organismos de emergencia llegaron al lugar y valoraron al motociclista, establecieron que presentaba varias heridas que no correspondían a una caída. Según información preliminar conocida por este medio, el hombre tenía dos lesiones en la espalda y otra en uno de sus muslos, al parecer ocasionadas con arma blanca.

Publicidad

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, minutos antes el motociclista habría estado en inmediaciones del parque Centenario, en el centro de Bucaramanga, donde presuntamente se habría registrado una riña entre dos mujeres que trabajan en el sector.

La información preliminar señala que el hombre habría intervenido en medio de la discusión y, en circunstancias que aún son materia de verificación, terminó herido. Pese a las lesiones, habría abordado nuevamente su motocicleta y continuado su recorrido, al parecer con dirección hacia el barrio Caldas.

Cuando transitaba por la vía antigua, debajo del puente cercano a Cacique, el hombre habría perdido fuerzas producto de las heridas y terminó cayendo de la motocicleta. Fue en ese punto donde ciudadanos alertaron a los organismos de Socorro

Una ambulancia llegó al lugar, estabilizó al lesionado y posteriormente lo trasladó a un centro asistencial para recibir atención médica. Según la información conocida inicialmente, su estado de salud era estable al momento del traslado.

Las autoridades deberán establecer cómo ocurrieron exactamente los hechos, identificar a las personas que participaron en la riña y determinar las circunstancias en las que el motociclista resultó herido.