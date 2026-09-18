Intentó proteger a una compañera y encontró la muerte: Cristian tenía 27 años

Bogotá

Un hecho violento registrado durante la mañana de este viernes 18 de septiembre terminó con la vida de Cristian Garzón, de 27 años, quien trabajaba como guarda de seguridad en una estación de TransMilenio.

El caso ocurrió hacia las 9:50 de la mañana en la estación Terreros, en Soacha, Cundinamarca.

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De acuerdo con la información conocida por medio locales, Cristian se encontraba realizando labores de control de evasión cuando una pareja habría intentado ingresar al sistema sin pagar el pasaje.

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En medio de la intervención de los trabajadores de seguridad se produjo una confrontación.

Según el reporte conocido sobre el caso, Cristian recibió dos heridas con arma blanca en el pecho.

Una compañera de trabajo relató que el joven habría intervenido para protegerla luego de que uno de los involucrados presuntamente la amenazara con un elemento cortopunzante.

En ese momento se habría producido el ataque contra Cristian.

El trabajador fue auxiliado inmediatamente y trasladado a un centro asistencial con heridas de gravedad.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, posteriormente se confirmó su muerte.

La Policía Nacional informó que fueron capturadas personas señaladas de estar relacionadas con lo ocurrido.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las diligencias judiciales para establecer cuál habría sido la participación de cada uno.

Investigadores también deberán reconstruir la secuencia exacta de la confrontación, revisar cámaras de seguridad de la estación y recopilar testimonios que permitan establecer cómo comenzó el altercado.

Por ahora, la información conocida apunta a que el episodio se originó cuando se intentaba impedir el ingreso irregular de dos personas al sistema.

Las autoridades serán las encargadas de determinar las responsabilidades.