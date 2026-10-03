Llegaron hasta un establecimiento y fueron directamente contra Félix.

Colombia

La tranquilidad de un establecimiento abierto al público en el municipio de Yondó, Antioquia, se vio interrumpida por un ataque armado que terminó con la vida de Félix Estrada, en hechos que ahora son materia de investigación por parte de las autoridades.

Según información preliminar conocida sobre el caso, Estrada se encontraba departiendo con varios amigos cuando fue sorprendido por sujetos desconocidos. Los agresores se habrían acercado hasta el lugar donde estaba la víctima y, sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias que antecedieron al hecho, le dispararon en repetidas ocasiones.

Félix Estrada sufrió varias heridas como consecuencia del ataque y finalmente perdió la vida. Por ahora no se ha establecido públicamente si los responsables llegaron hasta el establecimiento siguiendo a la víctima, cuánto tiempo permanecieron en el sector o qué medio utilizaron posteriormente para escapar.

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Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las primeras labores investigativas, entre ellas la recopilación de información que permita reconstruir los últimos minutos de Estrada antes del ataque y establecer la identidad de las personas que estarían involucradas.

Uno de los puntos que deberán esclarecer los investigadores será el móvil del homicidio. Hasta el momento no existe información oficial que permita determinar qué motivó el ataque ni si la víctima había recibido amenazas previamente.

El crimen causó preocupación entre habitantes de Yondó. Las autoridades continuarán con las investigaciones y serán los elementos recopilados durante las diligencias judiciales los que permitan establecer cómo ocurrió el homicidio, quiénes participaron y qué habría detrás del ataque.