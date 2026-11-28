Deportes

El Atlético Bucaramanga igualó 1-1 con el Deportivo Cali este viernes 27 de noviembre en el estadio Deportivo Cali (Palmaseca), en el partido de la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Luciano Pons marcó el empate del Leopardo en el arranque del segundo tiempo, después de que Leyser Chaverra adelantara a los azucareros en la primera mitad.

Publicidad

Los dos equipos llegaron a Palmaseca en el fondo del grupo, con un solo punto cada uno, y con la obligación de ganar para no despedirse temprano de la pelea por la final. Ninguno logró sacar ventaja.

Publicidad

Así fueron los goles

El Cali abrió el marcador al minuto 13. Tras un tiro de esquina cobrado por Johan Martínez, Chaverra ganó en el juego aéreo y cabeceó para el 1-0. El mismo Chaverra tuvo después la opción de ampliar la ventaja, luego de un rebote que dio el arquero Cristopher Fiermarín, pero mandó el balón por encima del travesaño.

Publicidad

En el complemento, el equipo de Pablo Peirano salió a buscar el empate. Pedro Gallese le tapó un remate a Emerson Batalla y, pocos minutos después, llegó la igualdad: tras un centro desde la izquierda, José Ortiz cabeceó dentro del área y el balón le quedó a Luciano Pons, que remató con la derecha junto al palo izquierdo para el 1-1.

El Leopardo generó más, pero no le alcanzó

Bucaramanga terminó con más llegadas que su rival: 16 remates, 6 de ellos al arco, contra 10 del Cali, que solo inquietó tres veces a Fiermarín. La última gran opción del partido fue para Batalla en el tiempo de reposición, en un mano a mano que Gallese resolvió para sostener el empate.

Con este resultado, el Leopardo sigue sin poder vencer al Deportivo Cali en liga: ya son seis partidos seguidos sin ganarle. En la fase regular de este semestre, los dos equipos también habían empatado 1-1 en Palmaseca.

Así queda el Grupo B

Cali y Bucaramanga quedan con 2 puntos cada uno y siguen en la parte baja del grupo, a la espera de lo que pase entre Millonarios y América de Cali en El Campín, el partido que cierra la fecha. Ambos llegaron a ese duelo con 4 puntos.

Como solo el primero de cada grupo avanza a la final, el panorama del Bucaramanga se complica: con tres fechas por jugar, su techo ahora es de 11 puntos y está obligado a ganar casi todo lo que le queda. El próximo compromiso será otra vez ante el Deportivo Cali, esta vez en el estadio Américo Montanini.