“Pilas con la billetera”: Matador lanza pulla al papa y cuestiona a la primera dama

Colombia

El caricaturista colombiano Julio César González, conocido como Matador, volvió a generar controversia en redes sociales tras publicar un mensaje dirigido al papa León XIV, en el que cuestionó a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, por el manejo de las donaciones destinadas a los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto.

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El pronunciamiento se conoció después de confirmarse que la esposa del presidente Abelardo de la Espriella viajaría a Lima, Perú, para participar en la ceremonia de bienvenida al sumo pontífice, por invitación de la presidenta peruana Keiko Fujimori.

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Aprovechando la noticia, Matador utilizó su característico tono sarcástico para pedirle al papa que, en caso de encontrarse con la primera dama, le preguntara directamente por el destino de los recursos recaudados durante la emergencia.

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“Querido papa, cuando se reúna con la primera dama (pilas con la billetera), dígale como cosa suya: ‘Ve, mija, ¿dónde está la platica del terremoto? Mira que Jesús dice que es pecado esconder donaciones’. A ver qué contesta”, escribió el caricaturista en su cuenta de X.

El mensaje hizo referencia a los cuestionamientos que desde hace varias semanas rodean a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización presidida por Ana Lucía Pineda y encargada de canalizar aportes privados para apoyar a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.

Matador también invitó al papa a Pereira

El caricaturista no se limitó a cuestionar el manejo de las donaciones. En la misma publicación aprovechó para enviar una invitación al pontífice a visitar Pereira, ciudad de la que es oriundo.

Con un tono humorístico, le propuso compartir un café con queso y cerró su mensaje enviando saludos a Dios, una expresión que acompañó la sátira sobre la visita papal.

La publicación se produjo mientras la primera dama preparaba su participación en los actos oficiales de bienvenida al papa León XIV en territorio peruano.

La Cancillería colombiana había informado que el desplazamiento de Pineda se realizaría con recursos propios y que no representaría gastos para el presupuesto nacional.

La controversia mencionada por Matador tiene como antecedente los cuestionamientos sobre la administración de los recursos entregados a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas para atender a los damnificados del terremoto del 10 de agosto.

El 16 de octubre, la organización presentó un informe de gestión en el que reportó haber recibido, administrado y canalizado $54.589 millones en aportes privados, destinados a labores humanitarias y proyectos de reconstrucción.

Según la fundación, los recursos provienen de donantes particulares y empresas privadas. La organización también ha señalado que parte del dinero está comprometido con proyectos de reconstrucción de viviendas y que su ejecución depende de procesos de identificación de beneficiarios y condiciones técnicas.

Un juez ordenó entregar información adicional

La controversia adquirió una dimensión judicial cuando el Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá ordenó a la fundación complementar la información relacionada con las donaciones.

La decisión respondió a una acción de tutela promovida por el senador Alejandro Ocampo, quien había solicitado explicaciones sobre el monto de los recursos, su destinación y los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a las ayudas.

El despacho judicial consideró necesario que la organización entregara información clara sobre los recursos recibidos, los beneficiarios y los plazos previstos para su utilización.

Por su parte, Ana Lucía Pineda ha defendido la gestión de la fundación y aseguró que no tiene nada que ocultar frente al manejo de los aportes.

La organización también ha explicado que los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas requieren procesos de planeación, identificación de familias beneficiarias y coordinación con autoridades locales.

La publicación reavivó el debate

El mensaje de Matador volvió a poner sobre la mesa las exigencias de transparencia relacionadas con las donaciones recaudadas para atender a las familias afectadas por el terremoto.

Aunque el caricaturista utilizó el humor y la ironía para cuestionar a la primera dama, sus comentarios no constituyen una prueba de apropiación indebida o desaparición de recursos.