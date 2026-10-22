Golpe al microtráfico en Santander: siete capturados fueron enviados a prisión

Santander

Siete personas señaladas de integrar dos presuntas estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes fueron enviadas a prisión tras una serie de operativos adelantados por la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación en diferentes municipios de Santander. Los procedimientos permitieron afectar las actividades de los grupos conocidos como 'Los Indios' y 'Los Necios', que, según las investigaciones, comercializaban sustancias ilícitas en las provincias de García Rovira y Vélez.

El primer operativo se desarrolló en el municipio de Málaga, donde las autoridades realizaron seis diligencias de allanamiento y registro que permitieron la captura por orden judicial de cinco presuntos integrantes de 'Los Indios'. De acuerdo con la Policía, esta organización distribuía estupefacientes mediante la modalidad de domicilios en diferentes sectores urbanos y obtenía ingresos ilegales cercanos a los 15 millones de pesos mensuales.

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Durante los procedimientos fueron incautadas más de 92 dosis de marihuana, cinco teléfonos celulares y elementos utilizados para la dosificación de sustancias. Con estas capturas, las autoridades consideran que lograron desarticular el componente investigado de esta presunta red de microtráfico que operaba en Málaga.

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Otro golpe contra el microtráfico en la provincia de Vélez

De manera simultánea, en los municipios de Barbosa, Güepsa y Vélez se realizaron tres allanamientos que terminaron con la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de 'Los Necios'. Según las investigaciones, este grupo estaría vinculado con la distribución de estupefacientes tanto en sectores urbanos como rurales de la provincia.

En esta operación fueron incautados más de 1.500 gramos de marihuana, 420 gramos de base de cocaína, cuatro celulares, dinero en efectivo y elementos empleados para preparar las sustancias destinadas a su comercialización. Los siete capturados en ambos operativos fueron presentados ante las autoridades judiciales y, una vez finalizadas las audiencias, recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Adicionalmente, la Policía reportó otras dos capturas relacionadas con la comercialización de estupefacientes en Santander. En Barbosa fue detenido un hombre de 34 años, conocido con el alias de 'Pícoro', señalado de presuntamente distribuir sustancias ilícitas en parques y alrededores de instituciones educativas.

En Sabana de Torres también fue capturado en flagrancia un hombre conocido como 'El Diablo', quien, según las autoridades, fue sorprendido cuando presuntamente pretendía comercializar dosis de cocaína en el barrio 20 de Julio. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander, aseguró que continuarán los operativos contra las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en el departamento.

“No damos ni un paso atrás en nuestra misión constitucional de erradicar el microtráfico que intimida a nuestras familias y deteriora a nuestra juventud”, manifestó el oficial.

La institución informó que durante octubre se han realizado 17 capturas por tráfico de estupefacientes y reiteró el llamado a los ciudadanos para denunciar este tipo de actividades a través de la línea de emergencias 123 o del número 3143587212.

Los capturados continuarán vinculados a los respectivos procesos judiciales, en los que deberá establecerse su responsabilidad en los hechos investigados.