Luis Ramírez terminó su turno de trabajo y fue asesinado a pocos metros de la cárcel.

Colombia

Un nuevo hecho de violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se registró durante la noche del viernes 30 de octubre en Cali, Valle del Cauca, donde Luis Francisco Ramírez, dragoneante de la cárcel de Villahermosa, perdió la vida tras ser atacado por hombres armados cuando se movilizaba en una motocicleta. El funcionario había terminado su jornada laboral y se encontraba a pocas cuadras del establecimiento penitenciario cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con la información preliminar conocida, Ramírez transitaba por inmediaciones del barrio El Recuerdo cuando fue interceptado por dos sujetos que, al parecer, se movilizaban en otra motocicleta. Los hombres le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon del lugar. El funcionario sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte, mientras las autoridades iniciaron las primeras verificaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

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La noticia generó consternación entre sus compañeros de trabajo y los integrantes del INPEC, institución a la que pertenecía la víctima. A través de sus canales oficiales, la entidad lamentó lo sucedido, rechazó el asesinato de uno de sus funcionarios y expresó su solidaridad con los familiares de Luis Francisco Ramírez, al tiempo que solicitó a las autoridades avanzar en las investigaciones para identificar a los responsables.

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El asesinato del dragoneante se registra en medio de una serie de hechos violentos que durante las últimas semanas han afectado a trabajadores del sistema penitenciario colombiano. En diferentes ciudades del país se han conocido amenazas y ataques contra integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, situaciones que han generado preocupación por las condiciones de seguridad de quienes cumplen funciones dentro de los establecimientos carcelarios.

Entre los antecedentes recientes se encuentran hechos reportados en ciudades como Cúcuta, Barranquilla y Armenia, donde funcionarios penitenciarios han resultado afectados por ataques armados. En Santander también se han registrado situaciones de violencia y amenazas contra trabajadores del INPEC, especialmente en el entorno de la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas de protección y mantener seguimiento a los riesgos que enfrenta el personal.

Aunque en redes sociales han circulado versiones que relacionan estos hechos con posibles represalias por el traslado de personas privadas de la libertad entre diferentes establecimientos penitenciarios, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer que el asesinato de Luis Francisco Ramírez esté relacionado con esas decisiones administrativas. Las autoridades deberán determinar los verdaderos móviles del crimen y establecer si existe alguna conexión con otros ataques registrados contra funcionarios del INPEC.

Tras lo sucedido, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantaron las diligencias correspondientes para recopilar elementos que permitan esclarecer el caso. Entre las labores investigativas se encuentra la revisión de las circunstancias del ataque y la identificación de quienes participaron en el hecho. Según los reportes iniciales, hasta la mañana de este sábado 31 de octubre no se habían anunciado capturas relacionadas con el asesinato.

La muerte de Luis Francisco Ramírez vuelve a poner en evidencia la preocupación que existe por la seguridad de los funcionarios penitenciarios, especialmente de quienes deben desplazarse diariamente entre sus lugares de trabajo y sus viviendas. Entretanto, sus familiares, compañeros y la institución permanecen a la espera de los resultados de las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido y llevar ante la justicia a los responsables.