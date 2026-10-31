Esposado de pies y manos, Miguel Quintero fue trasladado a la cárcel de Cómbita

Colombia

El traslado de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, llamó la atención durante la noche del viernes 30 de octubre, luego de que se conocieran imágenes en las que aparece vestido con uniforme de recluso, esposado de pies y manos y bajo custodia de las autoridades, mientras era conducido hacia la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá.

El procedimiento se llevó a cabo después de que un juez de segunda instancia revocara la medida de detención domiciliaria que le había sido concedida a comienzos de octubre y determinara que debía permanecer privado de la libertad en un establecimiento penitenciario mientras continúa el proceso judicial en su contra.

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La decisión está relacionada con una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en Antioquia. Las autoridades investigan un posible detrimento patrimonial que ascendería a aproximadamente 2.481 millones de pesos.

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De acuerdo con la información conocida sobre el proceso, Miguel Quintero es señalado de una presunta participación en actuaciones contractuales que están siendo examinadas por la justicia. Sin embargo, los hechos materia de investigación deberán ser esclarecidos en las etapas correspondientes y será un juez quien determine si existe responsabilidad penal.

Uno de los aspectos que más atención despertó fue la forma en que se realizó el traslado. En los videos difundidos públicamente se observa a Miguel Quintero con elementos de sujeción en las manos y los pies, mientras es acompañado por funcionarios encargados de su custodia.

Las imágenes generaron reacciones en distintos sectores políticos. El presidente Abelardo de la Espriella difundió el registro del procedimiento y se pronunció sobre la decisión judicial, mientras que el exalcalde Daniel Quintero cuestionó el trato recibido por su hermano y manifestó su inconformidad con la exposición pública del traslado.

La situación también abrió una discusión sobre los procedimientos de seguridad aplicados durante los traslados penitenciarios y el respeto a las garantías de las personas que permanecen vinculadas a investigaciones judiciales.

Con su ingreso a la cárcel de Cómbita, Miguel Quintero deberá continuar privado de la libertad bajo la medida de aseguramiento ordenada por la autoridad judicial competente.

Es importante precisar que la medida de aseguramiento no constituye una condena. El investigado conserva la presunción de inocencia y su responsabilidad frente a los hechos señalados por la Fiscalía deberá establecerse mediante el desarrollo del proceso judicial.

Por ahora, se espera que las actuaciones judiciales permitan avanzar en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades contractuales que dieron origen a la investigación.