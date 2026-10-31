Una familia dormía cuando comenzó el incendio: tres personas perdieron la vida.

Santa Marta

Una familia de Santa Marta atraviesa uno de los momentos más dolorosos luego de que un incendio registrado durante la madrugada de este sábado 31 de octubre de 2026 acabara con la vida de tres de sus integrantes. La emergencia ocurrió en una vivienda del sector Brisas del Nevado, en el barrio Santa Cruz, donde las llamas se extendieron mientras varias personas se encontraban descansando.

Las víctimas fueron una mujer identificada como Adriana Ortiz, reconocida en su comunidad por su labor como pastora, y dos niños de 5 y 6 años. La tragedia causó conmoción entre los habitantes del sector, quienes se encontraron con una emergencia que dejó pérdidas humanas y graves afectaciones en el inmueble.

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De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se propagó rápidamente por diferentes espacios de la vivienda, dificultando la salida de quienes permanecían en su interior. En medio de la emergencia, varias personas resultaron afectadas y necesitaron atención médica. Los informes iniciales mencionan entre tres y cuatro lesionados, una cifra que deberá ser precisada por las autoridades.

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Hasta el lugar se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, que adelantaron las labores necesarias para controlar las llamas y evitar que la emergencia se extendiera hacia otras viviendas del sector.

En la atención participaron, según los reportes conocidos, 17 bomberos y cuatro máquinas extintoras, cuyos integrantes trabajaron para controlar el incendio y apoyar la atención de las personas afectadas.

La magnitud de lo ocurrido generó preocupación entre los residentes del barrio Santa Cruz, especialmente por la presencia de niños entre las víctimas y las dificultades que enfrentaron los ocupantes de la vivienda durante la emergencia.





Uno de los principales interrogantes está relacionado con el origen del fuego. Entre las versiones preliminares conocidas se encuentra la posibilidad de que una veladora encendida hubiera entrado en contacto con materiales inflamables dentro del inmueble.

Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada y serán las investigaciones técnicas las que permitan establecer las circunstancias que provocaron la emergencia.

Mientras avanzan las labores de verificación, familiares y allegados lamentan la pérdida de Adriana Ortiz y de los dos niños, en un hecho que ha causado tristeza entre los habitantes de Santa Marta.