Wilder Galván murió en un accidente cuando regresaba a casa después de trabajar en Mac Pollo

Girón

Lo que debía ser el regreso a casa después de una jornada laboral terminó en tragedia para Wilder Alonso Galván Alvarado, de 20 años, quien perdió la vida durante la madrugada de este sábado 31 de octubre, tras chocar la motocicleta en la que se movilizaba contra la parte posterior de un camión tipo turbo que se encontraba varado sobre el Anillo Vial, en sentido Floridablanca–Girón.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, llegando al establecimiento OXXO ubicado sobre este corredor vial. Según la información preliminar conocida, el joven había terminado su turno de trabajo en la empresa Mac Pollo y se dirigía hacia su vivienda cuando se encontró con un vehículo tipo furgón que permanecía detenido debido a una falla mecánica.

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De acuerdo con las primeras versiones, el camión contaba con sus respectivos conos de señalización para advertir a los demás conductores que se encontraba varado. Sin embargo, al parecer, Wilder Alonso no habría alcanzado a percatarse de la presencia del vehículo de carga y terminó impactando violentamente contra su parte trasera. Las circunstancias exactas de la colisión deberán ser establecidas por las autoridades de tránsito.

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Tras el fuerte impacto, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento, mientras su motocicleta terminó a pocos metros de la turbo. Al lugar llego perdonal de una ambulancia, quienes realizaron la respectiva valoración del joven, pero lamentablemente confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La escena fue acordonada mientras agentes de tránsito adelantaban las labores de inspección técnica del cuerpo y la recopilación de elementos que permitan esclarecer lo sucedido. Entre los aspectos que serán materia de investigación se encuentran las condiciones de visibilidad, la señalización preventiva instalada alrededor del vehículo varado y los demás factores que pudieron intervenir en el accidente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon este siniestro vial registrado en uno de los corredores de mayor circulación entre Floridablanca y Girón. Personal de la Secretaría de tránsito de Girón fueron los encargados de realizar el levantamiento. La vía duró cerrada por varias horas, debido al accidente registrado.