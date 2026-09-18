JEP pone en marcha sanciones de hasta ocho años contra exjefes de las Farc

Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) activó este viernes 18 de septiembre la ejecución de las sanciones contra siete integrantes del antiguo Secretariado de las Farc por su responsabilidad en los hechos investigados dentro del Caso 01, relacionado con secuestros, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado.

La decisión marca el comienzo de la fase de cumplimiento de unas sanciones que ya habían quedado en firme después de que la Sección de Apelación resolviera los recursos presentados contra la sentencia. Los siete comparecientes reconocieron responsabilidad dentro del proceso adelantado por la justicia transicional.

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Las sanciones fueron individualizadas. Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’, y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años. Jaime Alberto Parra Rodríguez tendrá una sanción de siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel Redondo, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo Cubillos, seis años, y Rodrigo Granda Escobar, cinco años.

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Las medidas impuestas corresponden a las denominadas sanciones propias de la JEP, por lo que no implican el ingreso de los exintegrantes de las Farc a establecimientos penitenciarios.

Sin embargo, durante el cumplimiento estarán sometidos a restricciones. Cada sancionado deberá establecer su residencia en el municipio o área asignada para cada etapa y no podrá cambiarla sin autorización previa.

También tendrán limitaciones para desplazarse fuera del departamento donde estén desarrollando las actividades correspondientes y no podrán salir de Colombia durante el tiempo de la sanción, salvo que reciban una autorización excepcional de la JEP.

A esto se suma el monitoreo electrónico permanente. Los siete deberán portar un dispositivo de seguimiento, mantenerlo cargado, responder las alertas del sistema y reportar cualquier daño o falla.

Las sanciones también contemplan trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador, conocidos como TOAR. De acuerdo con el esquema establecido, deberán cumplir jornadas de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Una de las primeras actividades se desarrollará entre el 21 y el 30 de septiembre en Pitalito, Huila.

Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel participarán en labores de apoyo para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua.

Las actividades estarán bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y contemplan adecuación de terrenos, excavaciones manuales, tamizado y apoyo logístico. Los comparecientes no realizarán procedimientos forenses.

Por su parte, Pablo Catatumbo y Julián Gallo iniciarán en Bogotá actividades relacionadas con memoria y reparación.

Con esta decisión, la JEP pasa de la etapa de sentencia a la vigilancia del cumplimiento efectivo de las sanciones, incluyendo los trabajos restaurativos, las restricciones de movilidad y las demás condiciones establecidas para cada uno de los siete exintegrantes del antiguo Secretariado.