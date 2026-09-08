Viajó al funeral de un familiar y terminó muerto a tiros: era soldado profesional

Colombia

Una visita familiar que había comenzado en medio del duelo terminó convertida en una nueva tragedia.

Un soldado profesional identificado como Jhonatan Smith Bustos Gómez, de 35 años, perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego en Algeciras, Huila.

Publicidad

De acuerdo con la información conocida de manera preliminar, el militar había llegado al municipio para acompañar a sus seres queridos durante el sepelio de un familiar.

Publicidad

Horas después, cuando se encontraba de civil departiendo con amigos en un establecimiento ubicado en la zona rosa de la localidad, se produjo el hecho que terminó con su vida.

Las primeras versiones señalan que un hombre habría llegado hasta el establecimiento y se acercó al soldado profesional.

En circunstancias que todavía son materia de investigación, el agresor habría accionado un arma de fuego en repetidas oportunidades contra Bustos Gómez.

La gravedad de las lesiones sufridas terminó causando su fallecimiento.

Durante el mismo episodio, otra persona también resultó lesionada y tuvo que ser trasladada hasta un centro asistencial para recibir atención médica.

Por ahora no se ha informado oficialmente sobre su condición.

Jhonatan Smith Bustos Gómez pertenecía a una unidad de desminado humanitario del Ejército Nacional, labor en la que llevaba varios años de servicio.

Según información conocida de manera extraoficial, al militar le faltarían aproximadamente dos años para cumplir los requisitos necesarios para su retiro.

También era padre de un menor de edad.

La noticia de su muerte ha generado dolor entre familiares, compañeros y allegados, quienes ahora esperan respuestas sobre lo ocurrido aquella noche.

Las autoridades adelantan las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del ataque.

Entre los puntos que deberán establecer los investigadores están el motivo del hecho, la identidad del responsable y la ruta que utilizó para escapar.

También se busca determinar si existen cámaras de seguridad, testimonios u otros elementos que permitan reconstruir los minutos previos y posteriores al ataque.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades trabajan para identificar y ubicar al responsable.