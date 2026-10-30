Murió Jorge Agustín Sedano González, exgobernador de Santander

Santander

El departamento de Santander está de luto tras conocerse el fallecimiento de Jorge Agustín Sedano González, exgobernador, exsenador de la República y reconocido dirigente del Partido Conservador, quien murió a los 93 años en la ciudad de Bogotá.

Nacido en el municipio de Bolívar, provincia de Vélez, Sedano González dedicó buena parte de su vida al servicio público. Fue abogado de profesión y ocupó importantes cargos, entre ellos representante a la Cámara, senador de la República, concejal de Bucaramanga y gobernador de Santander entre 1983 y 1984. También se desempeñó como secretario general del Partido Conservador Colombiano, colectividad en la que desarrolló gran parte de su carrera política.

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Durante su trayectoria fue fundador del Movimiento Único de Renovación Conservadora (MURCO), una corriente política que alcanzó una importante representación electoral en Santander y de la cual surgieron diferentes dirigentes regionales. Su participación en la política también estuvo acompañada de iniciativas orientadas al desarrollo de las comunidades, entre ellas el programa Caminos para la Paz, que buscaba mejorar la comunicación vial en sectores del Magdalena Medio y la provincia de Vélez.

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Además de su actividad política, Jorge Agustín Sedano González tuvo una amplia trayectoria en el campo académico y jurídico. Realizó estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y adelantó formación complementaria en el exterior. También ejerció como docente universitario en instituciones como la Universidad Santo Tomás y la Universidad Sergio Arboleda. Entre sus publicaciones se encuentra El legado griego, una obra dedicada a la historia de la democracia y el pensamiento político.

Tras conocerse su fallecimiento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expresó públicamente sus condolencias y destacó la trayectoria del exmandatario departamental, a quien recordó por su dedicación al servicio público y sus aportes al desarrollo de Santander. El Partido Conservador también lamentó su partida y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

Sedano González estaba casado con Mercedes Pinto Afanador, con quien tuvo dos hijos, Ignacio Nicolás y Carlos. En sus últimos años había fijado su residencia en Chía, Cundinamarca, después de retirarse de la actividad política.

Con su fallecimiento, Santander despide a uno de los representantes de una generación de dirigentes conservadores que participaron durante varias décadas en la vida política regional y nacional.