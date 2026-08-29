UNP retira esquemas de seguridad a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral

Colombia

La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, tres figuras que recibieron medidas de protección durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

De acuerdo con información conocida este viernes 28 de agosto, la determinación se produjo después de una revisión de las condiciones de riesgo que dieron origen a las medidas. Los reportes señalan que el análisis no habría encontrado elementos suficientes para mantener los esquemas en las mismas condiciones.

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Uno de los puntos que ha generado mayor atención es el costo. Los tres esquemas representarían conjuntamente alrededor de $40 millones mensuales para el Estado, según información atribuida a fuentes gubernamentales.

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En el caso de Beto Coral, la asignación de protección había generado cuestionamientos debido a que fue otorgada pocos días después de su regreso a Colombia tras ser deportado desde Estados Unidos.

Por su parte, Gabriela Muñoz ha asegurado anteriormente que necesitaba protección por amenazas que había denunciado ante la Fiscalía. Su nombre también ha aparecido recientemente en controversias relacionadas con una presunta influencia dentro de la Aeronáutica Civil, señalamientos que ella ha rechazado.

Existe una precisión importante. Juliana Guerrero aseguró que actualmente se adelanta un estudio para determinar sus condiciones de seguridad y la continuidad de su protección, versión que contrasta con los reportes que dan por ordenado el retiro.

Además, los beneficiarios cuentan con mecanismos para solicitar que la decisión sea revisada.