Colombia

Juliana Guerrero deberá comparecer ante un juez por presuntas irregularidades en sus títulos.

La exviceministra de Juventudes, Juliana Guerrero, enfrentará el 5 de agosto de 2026 la audiencia donde la Fiscalía presentará cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Por · Publicado
Compartir WhatsApp Facebook X Telegram
Juliana Guerrero, exfuncionaria investigada por presunto uso de títulos universitarios irregulares en Colombia.
Publicidad
area andina

El proceso judicial contra Juliana Guerrero continúa avanzando.

La justicia programó para el próximo 5 de agosto de 2026 la audiencia de formulación de acusación contra la exfuncionaria, dentro de la investigación por el presunto uso de títulos universitarios irregulares para acreditar los requisitos exigidos al momento de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.

Publicidad
cuidando vidas

En esta diligencia, la Fiscalía General de la Nación presentará formalmente la acusación por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, además de exponer las pruebas con las que busca sustentar el proceso.

Publicidad

Según la investigación, los títulos académicos que habría presentado fueron expedidos por la Fundación Universitaria San José y, presuntamente, no cumplirían con los requisitos académicos exigidos por la ley.

Con la audiencia del 5 de agosto, el caso entrará en una nueva etapa judicial. Posteriormente se desarrollará la audiencia preparatoria y, finalmente, se definirá la fecha en la que iniciará el juicio oral.

Juliana Guerrero ha rechazado las acusaciones y será la justicia la que determine su eventual responsabilidad dentro del proceso.

Temas relacionados: Actualidad nacional fraude procesal Juliana Guerrero Política colombiana títulos universitarios
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp