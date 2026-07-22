Juliana Guerrero deberá comparecer ante un juez por presuntas irregularidades en sus títulos.
La exviceministra de Juventudes, Juliana Guerrero, enfrentará el 5 de agosto de 2026 la audiencia donde la Fiscalía presentará cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
El proceso judicial contra Juliana Guerrero continúa avanzando.
La justicia programó para el próximo 5 de agosto de 2026 la audiencia de formulación de acusación contra la exfuncionaria, dentro de la investigación por el presunto uso de títulos universitarios irregulares para acreditar los requisitos exigidos al momento de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.
En esta diligencia, la Fiscalía General de la Nación presentará formalmente la acusación por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, además de exponer las pruebas con las que busca sustentar el proceso.
Según la investigación, los títulos académicos que habría presentado fueron expedidos por la Fundación Universitaria San José y, presuntamente, no cumplirían con los requisitos académicos exigidos por la ley.
Con la audiencia del 5 de agosto, el caso entrará en una nueva etapa judicial. Posteriormente se desarrollará la audiencia preparatoria y, finalmente, se definirá la fecha en la que iniciará el juicio oral.
Juliana Guerrero ha rechazado las acusaciones y será la justicia la que determine su eventual responsabilidad dentro del proceso.