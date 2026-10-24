Intento de hurto terminó en tragedia: patrullera recibió dos disparos en la cabeza.

Cali

Un procedimiento policial terminó en un violento enfrentamiento armado que dejó un hombre muerto y tres integrantes de la Policía Nacional heridos en Cali, Valle del Cauca. Entre los lesionados se encuentra una patrullera que recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza.

Los hechos se registraron sobre las 5:15 de la tarde del viernes 23 de octubre, en inmediaciones del sector de La Floresta, donde varios uniformados adelantaban labores de vigilancia. Según información preliminar, la situación se habría originado cuando dos hombres intentaron cometer un hurto.

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En medio del procedimiento se produjo un intercambio de disparos que dejó gravemente herida a la patrullera, quien se encontraba prestando servicio junto a otro uniformado. La mujer cayó sobre una zona verde, junto al muro de una cancha de fútbol, mientras sus compañeros solicitaban apoyo urgente a través de la central de comunicaciones de la Policía.

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La gravedad de lo ocurrido obligó a movilizar varias patrullas y ambulancias hasta el lugar. Cuando llegaron los refuerzos, encontraron a la uniformada tendida en el suelo, con una importante pérdida de sangre a la altura de la cabeza. Personal médico le brindó los primeros auxilios y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de Cali.

De acuerdo con el reporte inicial conocido por este medio, la uniformada sufrió dos impactos de arma de fuego en la cabeza, lesiones que comprometieron gravemente su estado de salud La patrullera fue ingresada a una unidad de cuidados intensivos.

Otro de los policías afectados fue también un patrullero, quien presentó una lesión en el pecho durante el enfrentamiento y tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir atención.

El tercer uniformado involucrado fue un subintendente, quien, según las primeras informaciones, se movilizaba en una motocicleta Yamaha NMAX de color gris y habría sido víctima del intento de hurto que desencadenó el procedimiento policial.

En medio de los hechos también perdió la vida un hombre de al menos 29 años, quien quedó tendido sobre la vía pública después del intercambio de disparos.

Cuando los organismos de emergencia llegaron al lugar, encontraron al hombre con heridas de arma de fuego. Un paramédico verificó sus signos vitales y confirmó que ya no presentaba pulso.

Durante el procedimiento, las autoridades reportaron el hallazgo de un revólver calibre 38, con seis cartuchos percutidos, y un arma traumática. Estos elementos deberán ser sometidos a los análisis correspondientes para establecer su relación con lo ocurrido.

De acuerdo con información divulgada por medios nacionales, otro hombre presuntamente involucrado en el intento de hurto fue capturado durante la intervención policial.

La zona permaneció acordonada mientras las autoridades adelantaban las diligencias judiciales y la recolección de elementos materiales probatorios que permitan reconstruir lo sucedido.

Las investigaciones buscan determinar las circunstancias en las que comenzó el presunto intento de hurto, cómo se desarrolló el intercambio de disparos y la participación de las personas involucradas.