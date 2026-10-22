Rapado y esposado: así apareció en prisión joven señalado de amenazar a la primera dama

Colombia

Las primeras imágenes de el joven señalado de enviar amenazas de muerte contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, y sus hijos, comenzaron a circular en redes sociales luego de que un juez ordenara su reclusión en un establecimiento carcelario. En el video divulgado por la revista Semana se observa al investigado con la cabeza rapada y esposado, una apariencia que llamó la atención tras conocerse su captura en Pereira.

La grabación fue difundida este 22 de octubre y muestra al hombre después de que la justicia determinara imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Aunque las imágenes evidencian que aparece sin cabello, hasta el momento no se ha establecido públicamente quién le realizó el corte ni en qué circunstancias ocurrió, por lo que no es posible afirmar que se tratara de un castigo dentro del centro penitenciario.

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El caso se originó por una serie de mensajes intimidatorios que, según la investigación, habrían sido enviados a través de redes sociales contra la esposa del presidente Abelardo de la Espriella y sus hijos. Las amenazas fueron denunciadas el 18 de octubre, situación que dio inicio a las labores de identificación y ubicación del presunto responsable.

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De acuerdo con la información revelada por las autoridades, el joven fue capturado el 19 de octubre, hacia las 11:57 de la noche, durante un procedimiento adelantado en Pereira. En el operativo también fueron incautados equipos electrónicos que podrían aportar información relevante para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se enviaron los mensajes.

Posteriormente, el joven fue presentado ante un juez de control de garantías, quien ordenó su traslado a un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal. Su defensa apeló la medida de aseguramiento, al considerar que la privación de la libertad resultaba excesiva.

El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre lo ocurrido y confirmó que las autoridades actuaron tras la denuncia presentada por las amenazas dirigidas contra su familia.

La difusión de las imágenes del capturado, ahora con la cabeza rapada y esposado, generó nuevas reacciones en redes sociales. Sin embargo, el proceso judicial continúa y será la justicia la encargada de establecer su responsabilidad en los hechos investigados.