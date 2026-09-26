¿Cómo le fue en el Icfes? Ya puede consultar su puntaje de Saber 11.

Colombia

Miles de estudiantes colombianos ya pueden conocer cómo les fue en una de las pruebas más importantes de su etapa escolar. El Icfes publicó los resultados individuales de Saber 11 calendario A de 2026, correspondientes al examen aplicado el pasado 26 de julio en diferentes regiones del país.

Desde este viernes 25 de septiembre, más de 500.000 personas que participaron en la jornada pueden ingresar a la plataforma oficial para consultar su puntaje global, revisar el resultado obtenido en cada una de las áreas evaluadas y descargar el reporte individual.

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El procedimiento puede realizarse por internet. Los estudiantes deben ingresar al portal oficial de resultados del Icfes, seleccionar la consulta correspondiente a Saber 11 y proporcionar los datos que solicite la plataforma para identificar al aspirante.

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Una vez dentro del sistema, podrán visualizar el resultado y descargar el reporte individual. El Icfes recomienda realizar este procedimiento directamente desde sus canales oficiales y verificar cuidadosamente la información ingresada.

El resultado global de Saber 11 se encuentra en una escala de 0 a 500 puntos. Además de esa cifra, el estudiante recibe resultados específicos para Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, cada uno medido en una escala de 0 a 100.

El reporte también contiene los percentiles, que permiten comparar el desempeño del estudiante con el de las demás personas que presentaron la prueba. Por ejemplo, ubicarse en el percentil 70 indica que el resultado fue superior al obtenido por aproximadamente el 70 % de los evaluados.

Para calcular el resultado global, Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales tienen una ponderación de tres, mientras que Inglés tiene una ponderación de uno.

El propio Icfes ha aclarado que Saber 11 no es una prueba que se apruebe o repruebe. Sus resultados permiten identificar fortalezas y aspectos por mejorar y sirven como referencia para diferentes procesos relacionados con el ingreso a la educación superior.

Además, universidades e instituciones educativas pueden utilizar los resultados de Saber 11 dentro de sus procesos de admisión o establecer determinados puntajes como parte de sus requisitos, dependiendo de sus propias políticas.

Los resultados publicados corresponden a Saber 11 calendario A de 2026. De acuerdo con el calendario del Icfes, los resultados individuales de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico están programados para el 2 de octubre.

Los estudiantes pueden realizar la consulta directamente en la plataforma oficial de resultados del Icfes:

Resultados Saber 11: resultados.icfes.gov.co