Petro no podía nombrar a Verónica Alcocer: Consejo de Estado anuló la designación

Política

El Consejo de Estado confirmó que el presidente Gustavo Petro no podía designar a Verónica Alcocer como embajadora en misión especial ante el Vaticano, debido a la prohibición constitucional que impide a los servidores públicos nombrar a sus cónyuges o compañeros permanentes.

La alta corte concluyó que la función asignada a Alcocer no correspondía únicamente a una comisión protocolaria, sino que implicaba la representación oficial de Colombia en el exterior y, por lo tanto, debía cumplir el régimen de inhabilidades establecido en la Constitución.

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El Gobierno había argumentado que se trataba de una misión temporal y que el presidente tiene la facultad de dirigir las relaciones internacionales. Sin embargo, el tribunal aclaró que esa competencia no es absoluta y debe ejercerse respetando las restricciones legales.

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La nulidad había sido declarada inicialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ahora quedó en firme. No obstante, el Consejo de Estado rechazó ordenar la devolución de los viáticos, al explicar que el proceso únicamente evaluaba la legalidad del nombramiento.

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