Tragedia en Landázuri: cuatro mineros murieron tras explosión dentro de un socavón.

Colombia

Una nueva tragedia minera golpeó a Landázuri, Santander. Cuatro trabajadores perdieron la vida luego de una explosión registrada en una mina subterránea de carbón ubicada en la vereda El Carmen, zona rural del municipio. La emergencia ocurrió durante la tarde del jueves 24 de septiembre y provocó la movilización de organismos de socorro, autoridades locales y equipos especializados de salvamento minero.

Los cuatro trabajadores se encontraban en el interior del socavón cuando se produjo la emergencia y quedaron atrapados. Debido a la ubicación de la explotación y las condiciones de acceso a esta zona rural, diferentes organismos participaron en las labores adelantadas para llegar hasta el punto y atender la situación

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Equipos de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se desplazaron hasta la zona y articularon las labores con autoridades territoriales, organismos de socorro y personal especializado. Pese a las labores realizadas, posteriormente se confirmó que los cuatro trabajadores habían perdido la vida.

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Una de las hipótesis que analizan las autoridades está relacionada con la posible presencia de gas metano dentro de la explotación, que habría podido incidir en la explosión. Sin embargo, las causas exactas todavía son materia de investigación y deberán ser establecidas mediante las verificaciones técnicas correspondientes.

Otro de los puntos que quedó bajo investigación es la situación en la que operaba la bocamina. Autoridades departamentales señalaron que el punto donde ocurrió la emergencia presentaría irregularidades relacionadas con la actividad minera, pese a encontrarse dentro de un área que cuenta con título minero.

Tras la tragedia, la Gobernación de Santander anunció acciones interinstitucionales para fortalecer los controles contra explotaciones que funcionen sin cumplir los requisitos establecidos. Las autoridades mineras, ambientales, organismos de control y Fuerza Pública participarían en estas labores.

Landázuri ha registrado durante los últimos años diferentes emergencias relacionadas con explotaciones de carbón, algunas de ellas con víctimas. Este nuevo caso vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad bajo las cuales se desarrolla esta actividad en zonas rurales del municipio.

Las investigaciones continuarán para establecer qué originó exactamente la explosión, cuáles eran las condiciones de seguridad de la explotación y si existen responsabilidades alrededor de su funcionamiento. Las autoridades también deberán determinar si se cumplían todos los requisitos exigidos para desarrollar labores mineras en ese punto.