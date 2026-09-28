Santander

Capturan en Sabana de Torres, Santander, a la esposa y la hija de alias Fito, líder de Los Choneros

Las dos mujeres, requeridas por Ecuador por lavado de activos y con circular roja de Interpol, fueron detenidas en un operativo conjunto. Serían extraditadas a su país.

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Sede de Interpol en Lyon, Francia
Sede de Interpol en Lyon, Francia. Imagen de referencia. Foto: Massimiliano Mariani / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Autoridades colombianas capturaron el domingo 27 de septiembre de 2026 en Sabana de Torres, Santander, a la esposa y la hija de alias Fito, cabecilla de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

¿Quiénes son las detenidas?

Se trata de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia de Ecuador por lavado de activos. Ambas tenían circular roja de Interpol. Según reportes de medios nacionales, estarían usando identidades falsas en el municipio santandereano.

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Un operativo internacional

En la operación participaron la Policía, el Ejército y la Fiscalía de Colombia, con apoyo del FBI y de autoridades ecuatorianas. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó las capturas en redes sociales y afirmó que Colombia no será refugio para las finanzas del crimen transnacional.

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Las detenidas serían extraditadas a Ecuador, gobernado por Daniel Noboa.

¿Quién es alias Fito?

Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es el líder de Los Choneros, una de las estructuras criminales más violentas de Ecuador, catalogada allí como organización terrorista. Tras su recaptura, fue extraditado a Estados Unidos. Las autoridades ecuatorianas también han señalado que grupos armados protegían a sus familiares en territorio santandereano.

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