Después de varios días, recuperaron los cinco cuerpos de la avioneta que cayó en Tatamá.

Accidentes

Llegó a su fin una de las operaciones de recuperación aérea más complejas de los últimos días en Colombia. La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó este lunes 21 de septiembre que fueron recuperados y extraídos los cuerpos de las cinco personas que viajaban en la avioneta Cessna T-206, matrícula HK4985G, accidentada en el Parque Nacional Natural Tatamá.

La aeronave había sufrido el accidente el pasado 13 de septiembre, cuando cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. A bordo se encontraban cuatro profesionales de la salud que regresaban después de participar en una misión médica y el piloto Mehmet Cankaya.

Publicidad

Durante el fin de semana se había logrado recuperar a cuatro de las víctimas. Sin embargo, las condiciones del terreno dificultaron la extracción restante. Finalmente, este lunes las autoridades confirmaron que la operación pudo completarse.

Publicidad

Para llegar hasta el punto del accidente, comandos especializados del Grupo de Operaciones Especiales Aéreas fueron transportados en un helicóptero Black Hawk hasta una zona cercana. Desde allí tuvieron que continuar por tierra hasta alcanzar los restos de la aeronave.

Una vez culminadas las maniobras, los cuerpos fueron trasladados hasta el Batallón San Mateo del Ejército Nacional, en Pereira, para continuar con los procedimientos correspondientes.

Con la extracción de las cinco víctimas termina la fase de recuperación en Tatamá, después de varios días de trabajo de los equipos especializados en una zona marcada por las difíciles condiciones geográficas y meteorológicas.