Brayan Espitia murió y otro hombre resultó herido en ataque armado en Los Canelos

Judicial

Un ataque armado ocurrido durante la noche del lunes 3 de agosto en inmediaciones de la cancha del barrio Los Canelos, en Bucaramanga, dejó como resultado un hombre muerto y otro lesionado.

La víctima fue identificada como Brayan Orlando Meza Espitia, conocido en el sector con el alias de ‘Bugs Bunny’, quien trabajaba en un puesto de pizzas ubicado junto al escenario deportivo. El otro afectado es el propietario del establecimiento.

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De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, hacia las 7:30 de la noche la central de comunicaciones recibió información sobre varias detonaciones en la zona. Cuando las patrullas llegaron, encontraron a Brayan tendido en la vía pública con heridas producidas por arma de fuego.

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El hombre fue trasladado por ciudadanos hasta la Clínica de la Policía, pero debido a la gravedad de las lesiones falleció mientras recibía atención médica. El propietario del puesto de pizzas llegó posteriormente al mismo centro asistencial con una herida en uno de sus brazos y fue remitido a la Clínica Comuneros. Su estado de salud no reviste gravedad.

Testigos señalaron que el atacante vestía una chaqueta roja con blanco y llevaba un casco verde limón. Después de disparar, habría escapado en una motocicleta Yamaha FZ negra con dirección hacia los semáforos del barrio Ciudad Bolívar.

La Policía analiza como hipótesis inicial un posible ajuste de cuentas y verifica versiones sobre amenazas que presuntamente había recibido la familia de la víctima. Esta línea investigativa todavía no ha sido confirmada.

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Personal del CTI de la Fiscalía realizó la inspección del lugar y posteriormente adelantó el levantamiento del cuerpo. Las autoridades revisan cámaras de seguridad y recopilan testimonios para identificar y capturar al responsable.